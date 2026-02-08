본문 바로가기
컬링 믹스더블 김선영-정영석, 극적인 첫 승…'미국 잡았다'

노우래기자

입력2026.02.08 08:32

동계올림픽 라운드로빈 6차전 6-5 신승
8엔드서 3점 내줘 연장 허용 뒤 극적 승리
5연패 이후 1승 힘겨운 4강 진출 싸움

컬링 믹스더블의 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 미국을 잡고 첫 승을 신고했다.


김선영-정영석은 7일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전에서 코리 티시-코리 드롭킨(미국)에게 8엔드까지 5-5로 맞선 뒤 이어진 연장전에서 한 점을 따내며 6-5로 이겼다. 이번 대회 개막 이후 스웨덴, 이탈리아, 스위스, 영국, 체코에 5연패를 당했던 김선영-정영석은 감격스러운 첫 승을 거뒀다.

김선영(왼쪽)-정영석이 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전에서 미국을 제압한 뒤 기뻐하고 있다. 코르티나담페초=AP연합뉴스

김선영(왼쪽)-정영석이 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전에서 미국을 제압한 뒤 기뻐하고 있다. 코르티나담페초=AP연합뉴스

김선영-정영석은 1엔드와 2엔드에 1점씩 따내며 앞서 나간 뒤 근소한 우위를 이어갔다. 7엔드 상대의 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능) 상황에서 1점을 스틸하며 5-2를 벌려 승기를 잡는 듯 보였지만, 8엔드에 3점을 한 번에 내주며 연장전으로 끌려갔다.

후공을 잡은 연장 엔드에서 정영석이 보낸 4번째 투구가 중앙에 몰려 있던 상대 스톤들을 밀어내며 유리한 고지를 점했고, 김선영의 마지막 투구가 버튼 가까이 안착하며 마침내 첫 승리를 확정했다.


어렵사리 첫 승을 거뒀지만, 메달을 가리는 준결승 진출은 사실상 어려워졌다. 혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈 방식의 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출, 최종 순위를 가리는 방식으로 진행된다. 영국이 7연승으로 4강 진출을 확정했고, 이미 4승을 거둔 팀이 3개 팀 더 있다. 1승 5패의 한국은 체코와 공동 최하위에 그쳤다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
