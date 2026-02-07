본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전남개발공사, 친환경 선박 시험시설 준공…선박 육상 시험 가능

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.07 10:25

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 준공. 전남개발공사 제공

친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 준공. 전남개발공사 제공

AD
원본보기 아이콘

전남개발공사는 지난 4일 목포시 용해동 일원에서 '친환경 선박 연구지원 인프라 구축사업'을 마무리하고 시험시설을 준공했다고 밝혔다.


이번에 준공된 친환경 선박 시험시설은 해양수산부 산하 선박해양플랜트연구소로부터 위탁을 받아 2021년부터 추진된 사업으로, 총사업비 363억원이 투입됐다.

시설은 목포시 용해동 일원에 연면적 7,898㎡ 규모로 조성됐으며, 연구동·복지동·시험동 등 모두 6개 동이 구축돼 있다.


해당 시설은 친환경 연료와 배터리를 사용하는 차세대 선박을 실제 건조하거나 해상에 투입하기 전, 육상에서 성능과 안전성을 시험할 수 있도록 구축됐다. 그동안 국내에는 관련 실증 시험시설이 부족해 조선·해운 기업들이 기술 상용화와 수출 과정에서 어려움을 겪어왔다.


이 시험시설에서는 친환경 선박의 전기추진시스템과 관련 기자재에 대한 실제 시험과 연구가 가능하며, 친환경 연료를 사용하는 선박의 추진력과 성능을 실제 운항 조건에 가까운 환경에서 검증할 수 있다. 이를 통해 국제 환경규제에 대응할 수 있는 기술 기반을 확보했다는 평가다.

건축물 준공검사는 법정절차 외에 건축물 안전 점검 전문기관이 참여한 합동 점검 방식으로 진행됐다. 구조·설비·소방·전기 전 분야에 대한 안전성을 점검했으며, 배터리와 친환경 연료 사용 확대에 따른 화재 안전과 유지관리 단계의 안전 대책도 확인했다.


전남개발공사는 이번 시설 준공을 계기로 연구기관과 관련 기업 유치가 본격화되고, 연구·시험 분야를 중심으로 전문 인력 수요가 늘어 지역경제에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.


장충모 전남개발공사 사장은 "친환경 선박 산업의 거점이 될 인프라 구축과 준공검사를 마무리했다"며 "앞으로도 연구지원 인프라가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"많이 잡힌다면서 가격 왜 이래?"…3000원 하던 국민생선 7000원 넘었다 "많이 잡힌다면서 가격 왜 이래?"…3000원 하던 국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

산부인과 수술 장면 생중계…중요부위 노출에 5만명 몰려

"냄새~누가 할지 가위바위보"…봉사 온 40명 학생들 태도 논란

이범수, 이윤진과 파경 2년 만에 합의 이혼

"군사작전처럼 숨겼는데"…엘튼 존, 동성 부부 사생활 보도에 분노

차가운 우주…하지만 GPU는 식지 않는다?

젠슨 황, 전례없는 빅테크 AI 지출에 "적절하고 지속가능"

트럼프 "이란과 거래하는 나라에 추가 관세" 행정명령

새로운 이슈 보기