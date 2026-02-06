◆부이사관 승진
▲금융위원회 권주성 ▲금융위원회 고상범 ▲보험과장 이동엽
◆서기관 승진
▲감사담당관실 오승준 ▲금융정책과 현지은 ▲자본시장과 서지은
[인사]금융위원회
2026년 02월 06일(금)
