엠함안, 함안군장학재단에 장학기금 기탁

영남취재본부 주소은기자

입력2026.02.06 13:17

기탁 장학기금 모두1억5500만원

경남 함안군은 6일 엠함안이 지역 인재 육성을 위해 함안군장학재단에 장학기금 2500만원을 기탁했다고 밝혔다.


지난 5일 이뤄진 기탁식에는 엠함안 김태호 상무가 참석해 지역 교육 발전과 인재 양성에 대한 뜻을 전하며, 함안군장학재단 이사장인 조근제 함안군수에게 장학기금을 전달했다.

엠함안(주), 함안군장학재단에 장학기금 기탁. 함안군 제공

이에 조근제 군수는 "함안 학생들을 위해 장학기금을 기탁해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "미래의 주역인 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 관심과 나눔을 실천해 주신 데 깊이 감사드린다. 기탁금은 학생들을 위한 장학 사업에 소중히 사용하겠다"고 말했다.

엠함안는 대산면에서 신재생에너지 사업과 비금속류 원료재생업을 운영하고 있으며, 2021년부터 총 5억원을 목표로 매년 2500만원씩 함안군장학재단에 장학기금을 기탁해 대산면 지역 학교 학생들에게 장학금을 지원하고 있다.


이번 장학기금을 포함해 현재까지 엠함안가 기탁한 장학기금은 모두 1억5500만원이며, 이 기금은 출연자 이름으로 장학금을 지급하는 특지 장학금으로 관리되고 있다. 지금까지 60명의 학생에게 2700만원의 장학금이 지급됐다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
