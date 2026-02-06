수도권 국민평형 4억원?... 분양가 경쟁력 갖춘 '화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이'

화성 남양뉴타운 내 분양가 상한제 적용 단지... 인근 봉담·향남 대비 가격 경쟁력 갖춰

지속되는 분양가 상승세 및 공사비 증가... 올해도 분양가 상승세 지속 가능성 높아

수도권 분양 시장에서 보기 힘든 '4억 원대' 분양 단지가 수요자들의 이목을 사로잡고 있다. 수도권 분양가가 지속적으로 오르는 가운데, 합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 단지에 대한 기대감이 그 어느 때보다 높아지고 있기 때문이다.

실제로 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 '민간아파트 분양가격 동향' 자료에 따르면, 지난해 12월 말 기준 수도권 민간아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 2,807만 원으로 집계됐다. 이를 국민평형인 전용 84㎡(구 34평) 기준으로 환산하면 약 9억 5천만 원에 달한다. 전국 평균 분양가 역시 전용 84㎡ 기준 7억 1,308만 원을 기록하며 처음으로 7억 원을 돌파했다.

이러한 고분양가 흐름 속에서 우미건설이 경기도 화성시 남양뉴타운 일대에 공급하는 '화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이'가 주목받고 있다. 공공택지인 남양뉴타운에 들어서는 단지는 5년 만에 신규 공급되는 물량인 데다, 분양가 상한제 적용으로 합리적인 가격 경쟁력을 갖췄기 때문이다. 단지의 전용 84㎡ 분양가는 약 4억 원대에 책정돼 있다. 수도권 평균 분양가의 절반 수준에 불과한 것이다.

특히 화성시 내 주요 주거지인 봉담지구나 향남지구와 비교하면 그 가치는 더욱 두드러진다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기 화성시 봉담읍 소재의 봉담2지구 중흥S-클래스 더센트럴의 전용 84㎡는 지난해 11월 6억 5,800만 원에 거래됐다. 아울러 경기 화성시 향남읍에 위치한 향남역 한양수자인 디에스티지(2024년 2월 입주)의 전용 84㎡는 지난 1월 5억 500만 원에 매매됐다.

이미 국민평형 시세가 5~6억 원대를 형성하고 있는 봉담지구는 물론, 최근 분양가가 오르고 있는 향남 권역과 비교했을 때, 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이의 가격 경쟁력은 더욱 돋보이고 있다. 사실상 화성시 서부권에서 신축 브랜드 아파트를 4억 원대에 마련할 수 있는 마지막 기회인 셈이다.

가격은 합리적이지만 입지와 상품성은 뛰어나다. 단지는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 총 556가구 규모로 전 세대가 선호도 높은 전용 84㎡ 단일 면적으로 구성된다. 단지 바로 앞 초등학교와 중학교가 올해 3월 개교 예정인 '초품아' 입지를 갖췄다. 여기에 올해 개통을 앞둔 서해선 복선전철(서화성~원시 구간) 수혜까지 더해져 향후 미래가치 또한 높게 평가된다.

분양 관계자는 "지속적인 분양가 상승세로 인해 전국 평균 분양가가 가파르게 오르면서, 수도권에서 국민평형 분양가 4억 원대는 갈수록 찾아보기 힘든 것이 현실"이라며 "인근 봉담, 향남 대비 확실한 가격 경쟁력을 갖춘 데다 대형 교통 호재까지 겹쳐, 실거주는 물론 미래 가치를 선점하려는 수요자들의 문의가 쇄도하고 있다"고 전했다.

한편, '화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이'의 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치해 있으며, 자세한 분양 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



