본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]스피어, 스페이스X 상장 앞두고 주가 띄우기 시동 소식에 강세

장효원기자

입력2026.02.06 10:05

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]스피어, 스페이스X 상장 앞두고 주가 띄우기 시동 소식에 강세
AD
원본보기 아이콘

스피어 가 강세다. 스페이스X가 상장을 앞두고 주가를 조기 부양하기 위한 사전 작업을 시작했다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


6일 오전 10시4분 기준 스피어는 전일 대비 22.61% 상승한 3만5200원에 거래되고 있다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 스페이스X는 최근 나스닥 등 미국의 주요 주가지수 산출기관과 접촉해 조기에 지수에 편입될 수 있는지 타진했다.


상장 기업이 나스닥100이나 S&P500 등 주요 지수에 편입되면 이를 추종하는 인덱스 펀드의 의무적 매수로 주가 상승 효과가 나타나는 것이 일반적이다. 다만 통상 상장 이후 수개월에서 1년가량의 대기 기간을 거쳐야 지수 편입이 가능하다.


하지만 스페이스X는 이러한 관행을 우회해 조기 지수 편입을 추진하고 있다. 스페이스X 측은 규정을 변경해 자사뿐 아니라 오픈AI, 앤스로픽 등 높은 기업가치를 인정받은 비상장 기업에도 조기 편입 기회를 열어야 한다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

이에 나스닥은 최근 나스닥100 지수 산정 방식 개정안에 대해 시장 의견을 수렴했으며, 시가총액이 구성 종목 중 상위 40위에 해당할 경우 상장 후 15거래일 만에 편입을 허용하는 방안도 검토 대상에 포함됐다. 해당 안이 현실화될 경우 스페이스X를 비롯해 오픈AI, 앤스로픽의 조기 편입 가능성이 커진다. 현재 스페이스X의 기업가치는 약 8000억달러로 평가된다.


한편 스피어는 스페이스X에 특수합금을 납품하는 1차 벤더로 알려졌다. 지난해 연 매출 956억원을 달성했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기