악사손보 '(무)AXA간편종합보험'…유병력자도 80세까지 가입

만성질환을 앓고 있는 고령자도 가입할 수 있는 간편보험이 주목받고 있다.

AXA손해보험은 자사의 '(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 간편심사를 통해 최고 80세의 유병력자도 복잡한 서류 제출이나 까다로운 심사 없이 비교적 손쉽게 가입할 수 있는 상품이라고 6일 소개했다.

실제로 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 '2024년 건강보험 통계 연보'에 따르면, 2024년 65세 이상 노인 건강보험 진료비는 50조원을 넘어 전체 진료비의 45%를 차지했다. 노인 1인당 연평균 진료비는 550만8000원으로, 전체 1인당 평균(226만1000원)을 크게 웃돌았다.

'(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 질병으로 인한 진단·입원·수술은 물론 상해로 인한 골절과 수술까지 하나의 상품으로 묶어 보장하며, 필요한 담보만 선택해 설계할 수 있다. 특히 고령층에서 발병 위험이 높은 심혈관 질환을 폭넓게 보장하는 특약을 갖춘 점이 특징이다.

뇌출혈, 뇌혈관질환, 급성심근경색증, 허혈성심장질환 진단 시 최초 1회에 한해 진단금을 지급하며, 심·뇌혈관 질환으로 입원하거나 수술을 받을 경우 입원일당과 수술비도 보장한다.

암 보장도 강화했다. 암 진단에 따른 치료비와 수술비, 생활자금, 통합 암검사비를 비롯해 항암방사선·약물치료비, 암 관혈수술, 암 사망 보장까지 포함했다. 간호·간병통합서비스와 간병인 지원 특약을 통해 의료비뿐 아니라 간병 과정에서 발생하는 비용 부담도 함께 대비할 수 있도록 했다.

악사손보 관계자는 "설 명절은 평소 놓치기 쉬운 부모님의 건강과 의료비 부담을 점검해볼 수 있는 시기"라며 "'(무)AXA간편종합보험(갱신형)'은 고령자와 유병력자도 간편하게 가입할 수 있고, 심·뇌혈관 질환과 암 등 고령층에서 발생 위험이 높은 질환을 폭넓게 대비할 수 있어 부모님의 건강과 일상을 지켜줄 수 있는 실질적인 선택지가 될 것"이라고 말했다.





