[주末머니]트럼프 선택, 왜 하필 '워시'였나

왜 차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 낙점자는 케빈 워시였을까. 이른바 '워시 쇼크'가 글로벌 증시는 물론, 금, 은, 비트코인, 달러화 흐름까지 뒤흔들 때, 상당수 투자자가 떠올렸을 법한 질문이다.

권아민 NH투자증권 연구원은 이번 주 공개한 외환보고서에서 글로벌 금융시장을 뒤흔든 이러한 선택이 통화정책 성향에 있어 매파(통화긴축 선호)냐, 비둘기(통화완화 선호)냐의 단순한 문제가 아니었다고 분석했다. 권 연구원은 "(시장의) 매파적 경계에도 불구하고 케빈 워시를 선택한 것엔 트럼프(도널드 트럼프 미국 대통령)의 복심이 따로 있다"고 봤다.

'매 또는 비둘기'의 단순한 문제였다면 트럼프 대통령의 선택은 케빈 워시 전 Fed 이사가 아닌, '비둘기' 케빈 해싯 국가경제위원회(NEC) 위원장이어야 했다는 설명이다. 과거 행보 상 매파로 분류되는 워시 전 이사가 차기 Fed 의장으로 지명될 경우, 긴축 우려가 커지며 폭락장이 나타날 것을 예상하지 않았을 리 없다. 더욱이 해싯 위원장은 그간 금리 인하를 주장해온 트럼프 대통령의 기조에도 맞아, 당초부터 차기 Fed 의장으로 가장 유력하게 꼽혀온 인물이기도 하다.

이에 따라 권 연구원은 트럼프 대통령의 선택 배경으로 달러패권 전략을 주목했다. 먼저 1월 말 트럼프 대통령이 약달러에 대한 우려의 시선에 '훌륭하다'고 언급했으나, 미란 보고서 연장에서 '강한 달러의 지위는 유지하되, 약달러를 통한 무역수지 적자 개선'이 중요함을 시사했다는 점을 짚었다. 그는 "명백한 '약달러' 선호 발언을 지속 중이지만, 본질적 가치 차원의 달러 위상 약화를 의미하는 것은 당연히 아니다"라며 "트럼프 발언 다음 날 베센트 재무장관이 등판해 미국은 늘 강달러 정책을 고수해왔다고 수습한 것도 같은 맥락"이라고 진단했다.

트럼프 대통령이 원하는 것은 달러의 본질적 위상, 즉 달러 패권은 유지하되 정치적으로 환율을 관리 가능한 '건강한 약달러'라는 분석이다. 또한 권 연구원은 "매, 비둘기를 둘러싼 금리인하, 대차대조표 축소 기조에도 차이가 있지만 워시와 해싯의 가장 본질적 차이는 '독립성'에 대한 태도"라며 "해싯은 '정치로부터의 분리'에 초점을 뒀지만, 워시는 'Fed의 자체적 책무 충실, 역할 절제를 통한 신뢰'를 강조했다"고 설명했다. 이는 시장에서도 워시 전 이사가 낙점된 배경으로 평가하고 있는 부분이기도 하다.

권 연구원은 "금리 상승, 주가 하락, 약달러의 트리플 약세는 트럼프가 원하는 약달러가 아니다"라며 "상호관세, 신용등급 강등 등 재정 우려를 겪었던 트럼프는 중간선거를 앞두고 가파른 금리 급등을 가장 경계할 것이다. 중앙은행이 사실상 정부의 일원이 돼 지원하는 흐름으로 이어질 것"이라고 봤다. 여기에 가장 적합한 인물이 워시 전 이사인 셈이다. 그는 워시 전 이사에 대해 "금융규제 완화에도 적극적"이라며 "엄청난 매파론자라고 보기도 어렵다"고 덧붙였다.

이에 따라 권 연구원은 "달러 패권을 지키며 Fed 자체 신뢰를 제고하려는 워시는 '건강한' 약달러를 선호하는 트럼프 기조에 부합한다고 판단된다"며 "향후 행정부와 공조 가능성을 고려하면, 오히려 금리급등이 제한된 달러의 하향 안정화가 가능할 것"으로 전망했다. 2005년 벤 버냉키 의장 지명을 제외하면 Fed 의장 지명 후 1~2달이 지나면 달러는 대체로 약세를 보여왔다.

올해 달러화지수(달러인덱스)는 '나이키' 궤적을 나타낼 것으로 관측됐다. 권 연구원은 "당분간 달러화지수의 추가 하향 안정화가 전망된다"며 1~2분기 내 추가 약달러, 달러·원 환율 하향 안정화가 지속될 것으로 예상했다.





