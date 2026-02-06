본문 바로가기
NH농협카드, 체질개선·정보보호 실천 결의대회 개최

이승형기자

입력2026.02.06 08:32

NH농협카드는 '사업체질 개선 및 고객정보보호 의식제고를 위한 결의대회'를 개최했다고 6일 밝혔다.


지난 5일 'NH농협카드 임직원 실천 결의대회'에서 이정환 NH농협카드 사장(가운데) 및 NH농협카드 임직원 일동이 결의를 다지고 있다. NH농협카드

이번 결의대회는 NH농협카드의 지속성장 동력 확보를 위한 '일하는 방식 개선'과 '손익 중심 실행력 강화'에 대한 의지를 표출하고, 직원 의식제고를 바탕으로 '정보보호 실천'과 '내부통제 강화'를 통해 고객신뢰 회복 및 금융사고 근절을 목표로 마련됐다.

이날 참석한 NH농협카드 임직원 일동은 '동심협력'의 자세로 '신성장', '고객중심', '디지털' 혁신 달성과 '정보보호 및 금융사고 근절'을 다짐하며 결의문을 낭독했다.


또 3·6·9월을 정보보호의 달로 지정하고 외부강사를 초빙해 고객정보 유출 사례와 관련 법규를 바탕으로 개인정보보호교육을 진행하는 등 교육을 강화하겠다고 밝혔다.


이정환 NH농협카드 사장은 "결의의 이행을 행동으로 증명하며, 매 순간 책임감 있게 업무에 임하겠다"며 "지속성장과 실행력 강화에 힘씀과 동시에 고객정보보호에 앞장서겠다"고 했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
