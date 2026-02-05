주광덕 남양주시장, 신촌초 학부모와 ‘교육 현안 소통 간담회’ 개최

경기 남양주시는 5일 평내동에서 남양주신촌초등학교 학부모와 교육 현안 소통 간담회를 열고 현장 의견을 청취했다고 전했다.

이번 간담회는 학부모가 체감하는 교육 여건과 현안을 공유하고 시와 교육공동체 간 소통을 강화하기 위해 마련됐다. 간담회에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 관계 공무원과 남양주신촌초 학부모 11명이 참석했다.

행사는 자유롭게 의견을 교환하는 방식으로 진행됐으며, 시는 경청과 공감에 중점을 두고 소통을 이어갔다.

주광덕 시장은 "교육정책은 현장에서의 소통에서 시작된다"며 "학부모의 생생한 목소리가 남양주 교육을 한 단계 발전시키는 원동력이 될 것"이라고 강조했다.

간담회에 참석한 한 학부모는 "교육 현장에서 느끼는 고민을 편안하게 이야기할 수 있어 뜻깊었다"며 "이번 소통을 계기로 우리 아이들의 교육 환경이 더 나아지길 기대한다"고 소감을 밝혔다.

시는 앞으로도 학교별·지역별 여건을 고려한 소통 중심의 간담회를 지속적으로 추진해 교육공동체와의 신뢰를 바탕으로 한 교육 협력 체계를 강화할 계획이다.





남양주=이종구 기자



