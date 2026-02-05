본문 바로가기
양주시, 한국토지주택공사와 택지개발지구 현안 간담회 개최

이종구기자

입력2026.02.05 14:59

경기 양주시가 지난 3일 한국토지주택공사(LH) 양주사업본부장과 만나, 양주시 내에서 추진 중인 택지개발지구 관련 주요 현안을 논의하는 간담회를 개최했다.

양주시가 지난 3일 한국토지주택공사(LH) 양주사업본부장과 만나, 양주시 내에서 추진 중인 택지개발지구 관련 주요 현안을 논의하는 간담회를 개최하고 있다. 양주시 제공

이번 간담회는 ▲양주신도시(옥정·회천) 택지개발지구 ▲양주 광석 택지개발지구 ▲양주 장흥 공공주택지구 등 한국토지주택공사(LH)가 양주시에서 추진 중인 주요 사업의 원활한 추진과 지역 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다.


강수현 시장은 "양주신도시(옥정·회천) 등 한국토지주택공사(LH)에서 추진 중인 택지개발사업이 계획에 따라 원활하게 추진될 수 있도록 지속적으로 협의해 나가겠다"며 "사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.

한국토지주택공사(LH) 양주사업본부장은 "양주시 내 택지개발사업이 원활하게 추진될 수 있도록 양주시를 비롯한 관계기관과 긴밀히 협의를 이어가도록 하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
