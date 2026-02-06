황기연 수은 행장, 울산·경북 소부장 현장 점검…AX·맞춤형 수출금융 지원

AX 특별프로그램 지원 등 논의

"유망 중소·중견기업 지원 강화"



황기연 한국수출입은행장이 인공지능(AI) 시대에 첨단 산업의 '혈관' 역할을 하는 울산·경북 소재 핵심 소재·부품·장비(소부장) 기업을 찾아 AI 전환 지원과 맞춤형 수출금융 확대 의지를 확인하는 등 현장 행보에 나섰다.

황기연 한국수출입은행장(가운데)이 4일 울산 소재 덕산하이메탈을 방문해 김태수 대표(왼쪽) 등 관계자들과 대화를 나누고 있다. 한국수출입은행 제공 AD 원본보기 아이콘

수은은 황 행장이 최근 울산에 위치한 반도체 패키징용 접합소재 제조 전문기업 덕산하이메탈과 경북 영천 소재 에너지저장시스템(ESS) 부품 제조 업체인 한중엔시에스를 찾았다고 6일 밝혔다.

덕산하이메탈은 자체 기술을 통해 솔더볼 국산화에 성공한 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 기업을 주요 고객사로 확보하고 있다. 한중엔시에스는 수냉식 냉각 시스템 핵심 부품을 모듈화해 삼성SDI 등에 납품하고 있으며, 삼성SDI와 국내 최초 수냉식 에너지저장장치(ESS) 냉각 시스템을 공동 개발해 상용화했다.

이번 방문은 수은이 최근 AI 산업 글로벌 경쟁력 강화에 5년간 22조원을 투입하는 'AX(AI 전환) 특별프로그램'을 출시한 이후 황 행장이 처음으로 진행한 비수도권 산업 현장 방문이다. AI 분야에서 중소·중견기업의 글로벌 경쟁력 강화를 뒷받침하고, 비수도권 AI 생태계 육성에 대한 수은의 강력한 의지를 표명하기 위해 마련됐다.

덕산하이메탈 본사에서 황 행장을 만난 김태수 대표는 "지방에서도 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업이 성장할 수 있도록 기술력을 보유한 중소·중견기업에 대한 금융 지원이 필수적"이라며 "수은이 우리 기업의 도약을 지원하는 핵심 파트너 역할을 해주기를 기대한다"고 말했다. 이에 대해 황 행장은 "AI와 같은 미래 전략산업이 비수도권 지역으로 확산될 수 있도록 지역 소재 유망 중소·중견기업에 대한 지원을 더욱 강화하겠다"고 답했다.

이어 한중엔시에스를 찾은 자리에서 김환식 대표는 해외 생산 거점 확보와 수주 확대를 위한 금융 지원을 요청했으며, 황 행장은 "중소기업이 해외 진출 시 환율 걱정 없이 외화를 원활하게 조달할 수 있도록 수은이 적극 지원하겠다"고 강조했다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



