[포토] 대화하는 금융위원장과 금감원장

이억원 금융위원장(왼쪽)과 이찬진 금감원장이 5일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에 참석해 대화하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>