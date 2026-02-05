본문 바로가기
인생 2막, 다시 교정으로… 경남정보대, ‘50+생애재설계대학 사업’ 연속 선정

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.05 12:30

신중년 맞춤형 교육

재취업·창업 지원↑

퇴직 이후의 삶을 고민하는 중장년들에게 경남정보대학교가 다시 한번 길잡이가 된다.


'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교가 부산시 주관 평생교육사업인 '50＋생애재설계대학 사업'에 재선정됐다.

50＋생애재설계대학 사업은 부산시가 만 50세 이상 64세 이하 부산 시민을 대상으로 추진하는 신중년 지원사업으로, 생애설계, 경력개발, 재무관리, 건강관리, 일자리 탐색 등 맞춤형 교육을 통해 재취업과 창업을 지원하기 위해 부산지역 대학을 대상으로 공모·운영되는 사업이다.


현재 부산지역 총 12개 대학이 참여하고 있으며, 신중년의 성공적인 인생 재설계와 사회참여 확대를 지원하는 대표적인 평생학습 사업으로 운영되고 있다.


경남정보대학교는 오랜 평생교육원 운영 경험과 전문성을 바탕으로 신중년 세대의 인생 재설계를 지원하고자 본 사업을 준비해 왔으며, 그 성과를 인정받아 이번 재선정의 성과를 거뒀다.

경남정보대 평생교육원은 앞으로 '리스타트를 위한 웰빙 브런치 전문인력 양성과정'을 지속적으로 운영할 예정이다. 해당 과정은 건강한 식생활을 기반으로 한 웰빙 브런치 교육을 중심으로 생애재설계 교육과 취·창업 교육, 동아리 활동 등을 연계해 신중년의 재도약과 사회적 경제 활동 참여를 지원하는 데 중점을 두고 있다.


이 대학 문숙희 평생교육원장은 "신중년 세대가 축적해 온 경험과 역량을 바탕으로 지역사회와 연계된 새로운 사회참여 기회를 확대하고, 실질적인 취·창업과 사회활동으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.


경남정보대학교는 앞으로도 지역사회와 협력해 신중년의 지속 가능한 사회참여 모델을 구축하고, 평생학습 기반의 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

경남정보대학교.

경남정보대학교.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
