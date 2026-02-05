인천관광공사-인천시행정동우회, 한·중 퇴직공무원 교류단 유치 '맞손'

인천관광공사와 인천시 행정동우회가 한·중 퇴직공무원 교류단 유치를 위해 손을 맞잡았다.

공사는 한·중 퇴직공무원의 특수목적관광 교류 활성화를 위해 행정동우회와 업무협약(MOU)을 맺었다고 5일 밝혔다.

협약은 중국 퇴직 공무원을 대상으로 한 교류 프로그램을 본격적으로 추진하기 위해 마련됐으며, 인천을 거점으로 양국 간 국제교류 모델을 구축하고 지속가능한 교류관광을 통해 지역경제 활성화에 기여하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 공사는 폭넓은 중국 네트워크를 활용해 퇴직공무원 유치와 마케팅을 추진하고, 행정동우회는 유치가 성사된 단체에 맞춰 인천지역 퇴직공무원을 매칭해 교류의 실효성을 높일 계획이다. 이 과정에서 공사는 자문위원회를 구성해 보다 깊이 있는 교류 활동이 이뤄지도록 지원한다.

퇴직공무원 교류관광은 계절적 비수기의 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 차별성이 있다. 일반 단체관광과는 달리 일정 조율이 비교적 자유로워 연중 추진이 수월하며, 안정적인 방인 관광 수요 창출이 가능하다는 장점이 있다.

특히 교류 과정에서 형성된 네트워크는 일회성 방문에 그치지 않고 장기적·반복적 교류로 확대될 가능성이 높아 인천 관광산업과 지역경제 전반에도 긍정적인 파급효과가 기대된다.

공사는 올해 상반기 중 중국 사무소가 위치한 웨이하이시 퇴직공무원단을 대상으로 시범 마케팅을 추진하고, 주요 관계자 팸투어를 통해 교류 콘텐츠의 내실화를 도모할 예정이다.

유지상 인천관광공사 사장은 "퇴직공무원들이 교류를 넘어 다양한 문화·체험관광으로 확대돼 실질적인 성과를 창출하길 기대한다"며 "한번 형성된 네트워크가 장기적인 교류로 이어질 수 있도록 적극 지원해 지역경제에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



