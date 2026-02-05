[포토] 강남권 급매 매물 증가

5일 서울 시내 대규모 아파트 단지 내 위치한 공인중계사 앞에 아파트 매매 정보가 붙어 있다. 이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과유예 종료를 예고하면서 매물 출회를 압박하자, 서울 강남권과 한강변을 중심으로 아파트 매물이 계속해서 늘어나고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>