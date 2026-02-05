본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

안 국방장관 "DMZ, 유엔사와 공동관리할 생각 없다"

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.05 09:19

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정전협정·대북제재 위반 소지로 유엔사 관할권 유지
통일부 "DMZ 법은 입법부 권한"주장해 입장 차이

안규백 국방부 장관은 비무장지대(DMZ) 관할권 문제와 관련해 "유엔군사령부(유엔사)와 공동 관리를 할 생각이 없다"고 말했다. 유엔사 관할권을 유지하겠다는 취지로, 정부 일각과 여당에서 추진 중인 '비무장지대(DMZ) 법'과는 결이 다른 주장이다.


안규백 국방부 장관이 비무장지대(DMZ) 관할권 문제를 놓고 "유엔군사령부(유엔사)와 공동 관리를 할 생각이 없다"고 말했다. 연합뉴스

안규백 국방부 장관이 비무장지대(DMZ) 관할권 문제를 놓고 "유엔군사령부(유엔사)와 공동 관리를 할 생각이 없다"고 말했다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안 장관은 5일 아시아경제와의 통화에서 "DMZ 관할권 논란에 대한 해결 방안을 고민한 적은 있지만, 유엔사와 공동관리하자는 구상을 해본 적은 없다"며 "유엔사 측에 어떤 제안도 하지 않았다"고 말했다.

안 장관이 단호하게 선을 그은 이유는 정전협정과 대북 제재 위반 소지 때문이다. 지난달 유엔사 측도 "대한민국이 DMZ 출입 승인 권한을 갖는 것은 정전협정에 정면충돌하는 것으로 유엔군 사령관 권한을 과도하게 훼손하는 것(so undermine)"이라고 밝혔다. 안 장관은 미국 측과의 관계도 고려한 것으로 보인다. 유엔사는 "다른 당사국의 심각한 우려(significant concern)를 불러올 것"이라며 유엔사를 구성하는 핵심 국가인 미국 정부 차원의 대응이 있을 것임을 시사하기도 했다.


다만, DMZ 법은 정부와 여당이 추진 중이어서 정부 내 입장 차이로 비춰질 수 있다. 통일부는 DMZ 관련 사항을 포괄적으로 규율하는 법안이 원칙적으로 필요하다는 입장이다. 정동영 통일부 장관은 국회 외교통일위원회에 출석해 "유엔사가 얘기한 건 유엔사 입장이고 국회가 법을 제정하는 것은 입법부의 고유 입법 권한"이라고 밝힌 바 있다. DMZ 남측구역 중 남측 철책 이북 지역은 유엔사가 관할권을 갖고 인원 출입 때도 승인 권한을 행사하고, 철책 이남 지역은 한국군이 인원 출입에 대한 승인권을 갖자는 제안을 할 수 있다는 것이다.


정부 관계자는 "DMZ 관할권 문제는 정부 내에서 조율할 문제가 아닌 정전협정 등 규정으로 결정돼야 할 문제"라면서 "유엔사와의 협의가 중요하다"고 말했다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원 "아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'

'은둔 청년' 사회비용 5.3조원…미취업 장기화할수록 위험 ↑

새로운 이슈 보기