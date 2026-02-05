본문 바로가기
[오늘의신상]감자를 오븐에 구웠다…오리온, '호호감자크래커' 출시

임혜선기자

입력2026.02.05 08:53

스마일 모양 디자인으로 재미 더해
소용량·대용량 제품으로 내놔

오리온은 '호호감자크래커'를 출시했다고 5일 밝혔다.


'호호감자크래커'는 밀가루만 사용하는 일반적인 크래커와 달리 감자를 넣어 고소한 맛을 살려낸 것이 특징이다. 오븐에 구워 가벼우면서도 바삭한 식감을 구현했으며, '스마일' 모양 디자인으로 보는 재미까지 더했다. 1인 가구 수요에 맞춘 2개들이 소용량 제품, 같이 나눠 먹기에 편리한 12개들이 대용량 패키지로 선보인다.

호호감자크래커 제품 이미지. 오리온 제공.

호호감자크래커 제품 이미지. 오리온 제공.

오리온 관계자는 "남녀노소 누구나 좋아하는 감자를 더한 만큼 아이들 간식뿐만 아니라 가족, 단체 모임 등에서 함께 즐기기에 좋다"면서 "크림치즈, 땅콩버터 등 다양한 스프레드와 곁들이면 다채로운 맛도 느낄 수 있다"고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

