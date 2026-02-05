트럼프·시진핑 새해 첫 통화…석유구매·대만 등 논의

트럼프 "美 대두 구매 확대"

시진핑 "美, 대만 무기 판매 신중해야"

오는 4월 미·중 정상회담을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일(현지시간) 새해 들어 첫 전화 통화를 하고 무역, 대만 문제와 글로벌 현안 등을 논의했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "방금 시 주석과 훌륭한 전화 통화를 마쳤다. 길고 상세한 통화였다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

이어 "무역, 군사, 내가 무척 기대하는 4월 예정된 중국 방문, 대만, 러시아·우크라이나 전쟁, 이란 정세, 중국의 미국 석유·가스 구매, 중국의 농산물 추가 구매 검토, 항공기 엔진 공급, 수많은 다른 주제 등 중요한 주제들이 논의됐다"며 "모두 매우 긍정적이었다"고 전했다.

트럼프 대통령은 중국의 미국산 대두 구매와 관련해 중국이 이번 시즌 구매량을 2000만t으로 늘리기로 했으며, 다음 시즌에는 2500만t을 구매하기로 확정했다고 밝혔다.

중국이 미국으로부터 석유와 가스를 구매하기로 했다는 점도 눈에 띈다. 중국은 그간 석유와 가스를 러시아와 이란, 베네수엘라 등에서 수입했는데 미국산으로 일부를 대체하는 논의가 이뤄졌다는 것이다.

중국 관영 신화통신도 트럼프 대통령과 시 주석의 통화를 보도했다. 시 주석은 대만 문제가 중·미 관계에서 가장 중요한 사안이라며 "대만은 중국의 영토로, 중국은 국가 주권과 영토 보전을 반드시 수호해야 하고, 대만이 중국에서 분리되는 것을 절대 용납하지 않을 것"이라고 말했다.

그러면서 "미국은 대만에 무기를 판매하는 문제를 반드시 신중하게 처리해야 한다"고 강조했다.

이에 대해 트럼프 대통령은 "대만 문제에 대한 중국의 우려를 존중하고 있다"며 "중국과 소통을 유지하고 내 임기 동안 미·중 관계를 양호하고 안정적으로 유지하기를 바란다"고 말했다고 신화통신은 전했다.

이날 두 정상은 미·중 관계의 중요성을 강조했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 "중국과의 관계, 그리고 시 주석과 나의 개인적 관계는 매우 우호적이며, 우리 둘 다 이를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있다"며 "나는 남은 임기 3년 동안 시 주석 및 중국과 많은 긍정적 결과를 달성할 수 있을 것이라고 확신한다"고 말했다.

시 주석은 "나는 중·미 관계를 매우 중시한다"며 "새해에도 당신과 함께 중·미 관계라는 큰 배를 이끌고 풍랑을 헤쳐 나가며 안정적으로 전진해 더 많은 큰일과 좋은 일을 하기를 바란다"고 말했다고 신화통신이 전했다.

또 시 주석은 "양측은 이미 달성한 합의에 따라 대화와 소통을 강화하고 이견을 적절히 관리하며 실질적 협력을 확대해야 한다"며 "한 가지 일씩 차근차근 해 나가며 신뢰를 쌓아 2026년을 미국과 중국이 상호존중·평화공존·협력상생을 향해 나아가는 해로 만들자"고 제안했다.

미·중 정상 간 통화는 지난해 11월 24일 이후 두달여 만이다. 당시 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 계기로 열린 양국 정상회담 이후 한 달 만에 통화가 이뤄졌다.

최근 트럼프 대통령은 우회적인 대중국 견제를 강화하고 있다. 중국의 주요 에너지 도입처인 베네수엘라에서 생산된 석유 거래를 미국이 통제하는 상황, 미국이 중남미에서 다음 타깃으로 중국의 우방인 쿠바에 대한 압박을 강화하는 상황, 중국의 석유 도입처 중 하나인 이란에 대한 미국의 군사 개입 가능성 등에 대해 시 주석이 우려를 표했을 가능성이 거론된다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



