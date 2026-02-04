광주 광산구, 고용위기 선제대응지역 연장 정부에 건의

"일시 대응 넘어 후속 대책 필요"

광주 광산구가 고용위기 선제대응지역 지정 기간 연장을 정부에 공식 건의하기로 했다. 이달 말로 지정 기간이 만료되는 가운데, 지역 산업과 고용 여건이 완전히 회복되지 않았다는 판단에 따른 것이다.

광산구는 4일 "지역 경제계와 노동 현장의 요구를 반영해 선제대응지역 지정 기간 연장을 정부에 요청할 계획"이라고 밝혔다. 광산구는 산업과 일자리 상황이 일정 수준 안정화될 때까지 정부 차원의 추가 지원이 필요하다는 입장이다.

지난해 5월 17일 오전 광주 광산구 금호타이어 공장에서 발생한 화재로 검은 연기가 하늘로 치솟고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광산구는 지난해 대유위니아의 경영 악화와 금호타이어 광주공장 대형 화재가 잇따르며 지역 경제가 큰 타격을 입었다. 이에 정부는 지난해 8월 광산구를 국내 첫 고용위기 선제대응지역으로 지정했다. 지정 이후 고용유지지원금과 노동자 생활안정자금 융자 등 다양한 지원이 이뤄졌다.

하지만 전날 열린 지역 경제주체 간담회에서는 선제대응지역 지정 효과가 단기 대응에 그쳐서는 안 된다는 지적이 잇따랐다. 참석자들은 지정 기간 연장과 함께 후속 대책 마련이 필요하다는 의견을 제시한 것으로 전해졌다.

광산구는 지역 산업과 노동 현장이 큰 고비는 넘겼지만, 고용 시장의 어려움은 여전히 지속되고 있다는 판단이다. 이에 따라 현장에서는 정부의 지원 조치를 연장해야 한다는 요구가 많았다고 설명했다.

박병규 구청장은 "지역 산업과 경제 현장의 의견을 토대로 고용위기 선제대응지역 지정 기간 연장을 정부에 건의하기로 했다"며 "노사 상생을 바탕으로 한 지속가능한 일자리 생태계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



