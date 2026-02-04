양산 청년들이 떠나지 않게… ‘양산 Pre-Job 사업’ 참여 사업장 모집

청년 1인당 최대 465만원 지원



인건비 부담 덜고 인재 탐색 지원

경남 양산시는 미취업 청년들에게 실무경험을 제공하고 관내 사업장으로의 연계 채용을 활성화하기 위한 2026년 청년 일경험 제공 '양산 Pre-Job 사업' 참여 사업장을 4일부터 24일까지 모집한다.

올해로 6년 차를 맞이한 '양산 Pre-Job 사업'은 관내 민간 사업장(기업·단체)과 청년을 매칭해 인턴십 형태의 일경험을 지원하는 사업이다.

참여 사업장은 청년에게 일경험을 제공할 경우 1인당 월 155만원씩 3개월간 최대 465만원의 지원금을 받을 수 있으며, 한 사업장당 최대 청년 2명까지 지원된다. 이를 통해 기업은 인건비 부담을 줄이면서 우수 인재를 직접 양성하며 잠재적인 실무 역량을 검증할 기회를 얻을 수 있다.

모집 대상은 관내 청년을 신규 채용할 의사가 있고, 3개월간 일경험 프로그램을 운영할 수 있는 민간 기업·단체다.

직무 분야는 원칙적으로 제한이 없으나, 단순 사무 보조나 단순 노무 등 사업 취지에 맞지 않는 반복 업무는 제공할 수 없다. 또 유흥·사행성 등 참여 제한 업종에 종사하거나, 창업 1년 미만인 경우, 임금 체불 또는 산재 발생 사업장 등 근무 환경이 부적합하다고 판단되는 곳도 제외된다.

시는 접수된 사업장을 대상으로 내부 심사를 거쳐 참여자를 선발한 후, 양산시 일자리센터 '워크넷(Work-net) 구인 대행 서비스'를 통해 청년 참여자를 모집한다. 이후 3월 중 개최되는 '사업장-청년 만남의 날(매칭데이)'에서 기업과 청년 간 매칭이 성사되면 최종 참여자를 확정한다.

전체 일정은 ▲사업장 모집·선발(2월) ▲청년 모집·매칭데이 운영(3월) ▲참여자 최종 확정과 근무 배치(4월) 순으로 추진될 계획이다.

참여 희망 사업장은 2월 24일 오후 6시까지 양산시청 민생경제과 방문, 등기우편 또는 담당자 이메일로 신청서와 구비서류를 제출하면 된다. 신청 시 작성한 직무 내용은 청년 모집 공고에 그대로 활용되므로 구체적이고 명확하게 작성해야 하며, 매칭데이 참여 예정일을 사전에 확인해 선택해야 한다.

양산시 관계자는 "이번 사업은 미취업 청년들이 현장에서 실무 역량을 쌓고, 기업은 검증된 지역 인재를 확보할 수 있는 상생의 장이 될 것"이라며 "단순한 경험 제공을 넘어 청년들이 지역 내 정착할 수 있도록 실질적인 채용 연계로 이어지길 기대한다"라고 말했다.

상세 내용은 양산시 홈페이지 '고시·공고'란에서 확인할 수 있다.

2026년 청년 일경험(인턴) 지원사업 참여 사업장 모집 안내. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



