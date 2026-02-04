백경현 시장 “시민의 존엄한 삶 보장하는 맞춤형 돌봄 체계 구축할 것”

구리시, 제1회 통합지원회의 개최

‘구리형 통합돌봄’ 본격 가동

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 3일 구리시 여성행복센터 대회의실에서 2026년 제1회 '구리시 통합지원회의'를 개최했다.

구리시 제공

이번 통합지원회의는 '구리시 돌봄 통합지원에 관한 조례'에 따라 대상자 개인별 지원계획을 논의하기 위해 마련됐으며, 구리시 복지정책과와 보건소를 비롯해 복지관, 요양·재활병원, 서비스 제공기관 등 다양한 관계기관 관계자들이 참석했다.

특히 이번 회의는 통합돌봄사업의 본격적인 추진에 따라 처음으로 열린 통합지원 회의로, 관계기관 담당자들이 대거 참석한 가운데 전담 부서의 사업 설명과 교육이 선행돼 사업 전반에 대한 이해를 높이고 향후 원활한 추진을 위한 협력 기반을 다졌다.

이날 회의에서는 통합돌봄사업 대상자에 대한 지원계획을 공유하고, 기관별로 제공할 수 있는 서비스와 협업 방안에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 논의 결과를 종합적으로 검토해 지원계획을 승인했으며, 회의 결과에 따라 대상자에게 적절한 통합 돌봄 서비스가 제공될 예정이다.

백경현 구리시장은 "구리형 '마음 잇는 통합돌봄사업'을 통해 민·관이 긴밀히 협력해 시민 누구나 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 유지할 수 있게 하겠다"며 "구리시형 통합돌봄 체계를 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

구리시는 이번 회의에서 제시된 의견을 적극 반영해 개인별 지원계획을 보완·확정하고, 대상자 중심의 지속 가능한 통합 돌봄 체계를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



