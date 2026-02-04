본문 바로가기
대구신용보증재단, 소상공인 경영지도 강사 10명·컨설턴트 10명 모집

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.04 15:55

대구신용보증재단(이사장 박진우)이 대구지역 소기업·소상공인의 종합경영 지원을 강화하기 위해 경영지도 외부 전문가로 강사 10명과 컨설턴트 10명을 공개 모집한다고 4일 밝혔다.


이번 모집은 소상공인의 생애주기별 맞춤형 종합지원을 위한 교육 및 전문가 밀착 컨설팅 제공을 위한 것으로, 선발된 전문가들은 소기업·소상공인들의 성장과 경쟁력 강화를 지원하는 역할을 수행하게 된다.

모집 분야는 △법률 △세무·회계 △마케팅(온라인) △마케팅(오프라인) △인사·노무 △금융·재무 △정부사업·빅데이터 활용 △마인드 함양·심리코칭 △창업 및 폐업지도 총 9개 분야로, 해당 분야에서 다양한 경험을 풍부하게 보유한 전문가들의 많은 지원이 기대된다.

지원 자격은 관련 분야에 경력과 전문성을 갖춘 인력으로, 3일부터 10일까지 모집한다. 이후 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 선발된 뒤 위촉 시부터 2026년 12월 31일까지 지원 분야의 경영지도 업무를 수행할 예정이다.


박진우 대구신용보증재단 이사장은 "이번 공개모집을 통해 전문적인 교육 및 컨설팅을 제공함으로써 지역 소상공인의 지속 가능한 성장을 돕고자 한다"며 "많은 전문가들의 관심과 지원을 바란다"고 전했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
