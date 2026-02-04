코르티스, K팝 가수 최초 NBA 올스타 하프타임 쇼 장식

코르티스_'2026 러플스 NBA 올스타 셀러브리티 게임' 이미지. NBA AD 원본보기 아이콘

그룹 코르티스(CORTIS)가 한국 가수 최초로 미국프로농구(NBA) 올스타 주간 하프타임 쇼 무대에 오른다고 빅히트뮤직이 4일 밝혔다.

코르티스는 오는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 기아 포럼에서 열리는 '2026 러플스 NBA 올스타 셀러브리티 게임'(이하 올스타 셀러브리티 게임)에서 하프타임 쇼를 펼친다.

NBA와 ESPN은 "코르티스는 올스타 셀러브리티 게임 역사상 최초로 하프타임 쇼를 꾸미는 K팝 아티스트"라며 "이들은 '프렌즈 오브 더 NBA'(Friends of the NBA)에 발탁돼 리그를 홍보하는 얼굴로도 활약 중"이라고 소개했다.

올스타 셀러브리티 게임은 NBA 출신 선수와 할리우드 배우, 스포츠 스타 등이 팀을 이뤄 경기를 치르는 행사다. NBA 올스타 주간을 대표하는 이벤트 중 하나로 꼽히며 ESPN을 통해 미국 전역에 실시간 생중계된다.

코르티스는 오는 12일 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series)에 한국 가수 최초로 헤드라이너로 나선다.

또한 에너지 드링크 브랜드 레드불과 K팝 아티스트 최초로 파트너십을 체결했다. 데뷔 앨범 수록곡 '고!'는 누적 판매량 1억5000만건을 기록한 게임 'NBA 2K26' 시즌 4의 오리지널 사운드트랙(OST)에 선정됐다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>