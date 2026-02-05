"골목상권 영향 실감"…지역사랑상품권, 강남구 600억 발행 '플렉스'

서울 자치구 총 2823억 발행 소폭 감소

서울시는 광역 상품권 발행액 250억 늘려

공공배달앱 '땡겨요' 상품권 발행 확대 추세

서울시 25개 자치구가 설 명절을 앞두고 이달 4~6일 총 2823억원 규모의 지역사랑상품권을 발행한다. 이는 지난해 같은 기간(2886억원)보다 63억원(2.2%) 감소한 액수다.

5일 서울시와 25개 자치구에 따르면 자치구별 발행액은 강남구가 600억원으로 가장 많고 성북구 200억원, 성동구 150억원, 금천구와 강서구가 각각 150억원 순이다. 전년 대비 증가 폭이 가장 큰 곳은 강남구로 300억원이 늘었고, 강서구 90억원, 구로구 60억원, 금천구 60억원 등이 뒤를 이었다. 반면 성북구는 400억원에서 200억원으로 감소했고, 서초구도 100억원 줄어든 80억원을 발행한다.

'○○(자치구명)사랑상품권'이라고 이름 붙는 지역사랑상품권은 기본 5% 할인율로 발행되지만, 자치구별로 추가 혜택에 차이가 있다. 강서구와 광진구 등은 자체 예산을 투입해 5% 페이백을 추가해 총 10% 할인 효과를 제공한다. 중랑구는 5% 할인만 적용하고, 관악구는 5% 할인에 2% 페이백을 더 해 7% 혜택을 준다. 강남구는 상시 페이백 제도를 운용해 가맹점 결제 시 사용 금액의 5%를 돌려준다.

이달 11일에는 서울시에서 5% 할인율만 적용해 광역 서울사랑상품권 1000억원어치를 발행한다. 광역상품권은 지난해 750억원보다 250억원 증가한 규모다. 올해 설 명절 자치구 상품권과 광역 상품권을 합치면 총 3823억원이 발행돼 전체 발행액은 작년 설 명절(3636억원)보다 187억원(5.1%) 많다.

서울시가 발행하는 광역상품권과 자치구의 지역사랑상품권은 2022년 할인율 10%로 시작해 높은 인기를 끌었으나 윤석열 정부에서 예산 지원을 대폭 삭감하면서 2023년 7%, 2024년 5%로 할인율이 축소됐다. 2023년 추석에는 4017억원 규모를 발행했으나 2024년 설에는 발행액마저 1000억원으로 4분의 1 수준으로 줄었다. 당시 이승로 성북구청장은 "상품권 수요가 폭발적이고 지역경제 활성화 효과가 입증됐지만 국·시비 지원금이 계속 축소되고 있다"고 지적했다.

공공배달앱 '땡겨요' 전용 상품권 발행액도 점점 늘고 있다. 1인가구 비중이 커지고, 소상공인에게 즉시 효과가 나타나는 이점 때문이다. 땡겨요 상품권은 15% 선할인에 5% 페이백이 기본 적용돼 총 20%를 할인받을 수 있다.

자치구별로 추가 혜택을 더 주는 곳도 있다. 강남구는 이달에 '강남땡겨요상품권' 80억원어치를 발행했다. 2만5000원 이상 주문 시 2000원 할인쿠폰까지 더해 최대 28% 할인 효과를 받을 수 있다. 강남구의 땡겨요 가맹점은 3937곳, 가입자 15만6969명으로 서울시 자치구 중 최대 규모다.

청년 1인가구 비중이 높은 영등포구는 지난해 총 53억5000만원 규모의 땡겨요 상품권을 발행해 모두 소진했다. 1년 새 이용자 수가 6만5000여명에서 13만여명으로 2배 증가했다고 구청은 설명했다.

지역사랑상품권은 서울페이플러스(서울PAY+) 앱에서 살 수 있다. 1인당 월 구매 한도는 50만원, 최대 보유 한도는 150만원이다. 유효기간은 구매일로부터 5년이다. 구매 후 미사용 시 전액 환불이 가능하다. 땡겨요 상품권도 이 앱에서 구매하면 된다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>