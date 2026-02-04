마포구 '효도밥상', 국제기구 모범사례 선정

아셈노인인권정책센터 스페셜호 게재

서울 마포구(구청장 박강수)의 '주민참여 효도밥상'이 국제 노인인권전문기관인 아셈노인인권정책센터(AGAC)의 '2025 이슈포커스 스페셜호'에 노인인권 증진을 위한 한국의 모범 사례로 게재됐다.

박강수 마포구청장이 효도밥상 이용 어르신의 안부를 묻고 있다. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

4일 마포구에 따르면 주민참여 효도밥상은 AGAC 스페셜호에 수록된 6개 우수 사례 중 하나로 선정됐다. 효도밥상은 75세 이상 어르신을 대상으로 소득 수준과 관계없이 점심 식사와 건강 관리, 법률·세무 상담을 연계한 원스톱 복지 서비스다.

급속한 고령화와 1인 가구 증가로 스스로 식사를 준비하기 어려운 어르신이 늘고 있지만, 대부분의 식사 지원 정책은 저소득 노인에 한정돼 있다. 보건복지부의 2023년 노인실태조사에 따르면 중위소득 150% 이상 어르신 중에서도 영양 관리에 주의 또는 개선이 필요한 비율이 30.7%에 달했다.

마포구는 식재료 대부분을 주민·기관·단체·기업의 후원금으로 운영하며, 대규모 조리가 가능한 '반찬공장' 2곳을 조성해 각 급식기관으로 음식을 배송하는 거점형 이동 급식 시스템을 구축했다. 현재 구 내 58개 급식기관에서 약 3000명의 어르신이 이용하고 있다.

AGAC는 연령만으로 지원 대상을 선정해 복지 사각지대를 해소하고, 지역사회의 자발적 참여로 사회적 연대를 강화했다는 점을 높이 평가했다. 또한 사업 초기부터 후원으로 안정적 재원을 확보한 사례가 다른 지자체의 노인 급식 정책에 중요한 시사점이 될 것이라고 전했다.

박강수 마포구청장은 "어르신을 위한 주민의 따뜻한 마음이 모여 만들어진 효도밥상이 노인인권 증진을 위한 모범 사례로 인정받게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 소득이나 환경과 관계없이 모든 어르신이 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





