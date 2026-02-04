참슬테크, 주차유도·자율주행 융합 모델 제시… 신축 아파트 호출 제어 표준 기대

- 호출존·차량 위치 종합 판단해 안정적 호출 제어 시스템 구축

- 반포 대단지 신축 아파트 전 동 적용 사례로 사업 확장성 부각

자율주행 주차유도 융합 시스템 전문 기업 참슬테크는 테슬라 FSD(Full Self-Driving) 기반 자율주행 차량 호출 환경에 대응하도록 구성된 특허 기반 '자율주행 호출 제어' 기술을 신축 아파트에 국내 최초로 적용했다고 4일 밝혔다.

이번 기술은 참슬테크의 자율주행 융합 플랫폼 '티링커(T-Linker)'를 기반으로, 신축 아파트에 기본적으로 설계·구축되는 주차유도 시스템 인프라를 그대로 활용해 자율주행 호출을 관리·제어하는 구조가 핵심이다. 별도의 자율주행 전용 설비를 추가하지 않아 추가 공사나 별도 비용 없이 적용이 가능하다는 점에서 사업성 측면에서도 주목된다.

반포 래미안 트리니원 신축 단지에 지하주차장 전 동을 대상으로 한 자율주행 차량 호출 인프라를 적용했다. 이번 적용을 통해 래미안 트리니원은 지하주차장 내 어느 동에서도 차량 호출이 가능한 환경을 갖추게 됐다. 이는 단지 내 일부 구역이나 제한된 공간에 한정된 방식이 아니라, 지하주차장 전체를 입주민의 실제 생활 동선을 기준으로 고려해 설계·반영된 것이 특징이다.

운영 방식은 호출 조건을 사전에 판단하는 구조다. 호출존 이용 상황과 차량 위치 조건을 종합적으로 고려해, 적절하지 않은 경우에는 호출을 진행하지 않도록 제어한다. 이를 통해 지하주차장 이용 흐름을 안정적으로 관리하고, 주거 환경에 맞춘 자율주행 호출 운영이 가능하도록 설계됐다.

래미안 트리니원은 반포3주구 재건축을 통해 조성되는 약 2,091세대 규모의 대단지 신축 아파트로, 2026년 8월 입주를 앞두고 있다. 이번 적용은 입주 이후 추가 공사나 시범 적용이 아닌, 신축 설계·시공 과정에서 자율주행 호출 제어 기술이 주거 인프라의 일부로 반영된 국내 최초 사례라는 점에서 의미가 있다.

업계에서는 이번 사례를 주차유도 시스템이라는 기존 인프라를 활용해 자율주행 기능을 확장한 모델로 평가하고 있다. 특히 신축 아파트에 기본 반영되는 설계 요소 위에서 구현된 만큼, 대규모 신축 단지를 중심으로 표준 적용 가능성이 높다는 분석이 나온다.

윤용상 참슬테크 부회장은 "신축 아파트는 주차유도 시스템이 기본 설계에 반영되는 만큼, 이를 활용해 추가 비용 없이 자율주행 호출 제어 기능을 적용할 수 있다는 점이 경쟁력"이라며 "티링커(T-Linker)는 자율주행 기능을 주거 인프라 관점에서 관리·운영할 수 있도록 설계된 플랫폼"이라고 말했다.

참슬테크는 이번 래미안 트리니원 적용을 계기로, 자율주행 호출을 관리 가능한 주거 인프라 기술로 확장하고, 플랫폼 개방을 통해 향후 출시되는 다양한 브랜드의 자율주행 차량에도 적용이 가능하도록 구조를 고도화해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>