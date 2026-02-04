고려아연, 복합동박 상용화 위해 태성·네오배터리머티리얼즈와 협력

드론과 휴머노이드 로봇 등

소형 모빌리티 확산에 대응

고려아연이 차세대 배터리 핵심 소재로 주목받는 복합동박 상용화를 위해 태성, 네오배터리머티리얼즈코리아와 협력에 나섰다.

고려아연은 지난달 28일 울산 온산제련소에서 두 회사와 '드론·로봇용 복합동박 탑재 고성능 배터리 기술 개발'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협력은 드론과 휴머노이드 로봇 등 소형 모빌리티 확산에 따른 차세대 배터리 소재 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 행보다.

복합동박은 중심부를 폴리머 소재로 구성해 구리 사용량을 줄인 음극집전체로, 기존 동박 대비 가격 경쟁력과 경량성, 안전성을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 특히 충전 시 팽창 문제가 있는 실리콘 음극재의 단점을 완화할 수 있어 차세대 배터리 소재로 주목받고 있다.

3사는 복합동박 소재 개발부터 배터리 셀 적용, 소형 배터리와 드론·로봇 시제품 제작 및 실증까지 전 과정을 공동으로 추진한다. 고려아연과 태성은 복합동박 소재 개발과 성능 평가를, 네오배터리머티리얼즈코리아는 배터리 셀 성능 평가를 맡는다.

