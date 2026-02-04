본문 바로가기
공영홈쇼핑, 설 앞두고 협력사에 240억 판매대금 조기 지급

이서희기자

입력2026.02.04 09:44

시계아이콘00분 22초 소요
2월 11일 지급

공영홈쇼핑이 설 명절을 앞두고 전체 거래 협력사를 대상으로 총 240억원 규모의 판매대금을 조기 지급한다고 4일 밝혔다.

공영홈쇼핑, 설 앞두고 협력사에 240억 판매대금 조기 지급
지급 대상은 1000여개의 방송 및 모바일 협력사로, 선지급 자금은 2월 1일부터 10일까지의 판매분이다. 지급일은 2월 11일이다. 설 명절 전 성수기 매출 대금을 신속히 전달해 중소기업·소상공인의 자금 운용 부담을 덜겠다는 취지다.


공영홈쇼핑의 조기 자금 집행은 중소기업·소상공인의 명절 전 원활한 자금 운용을 지원하기 위해 마련됐다. 최근 물가 상승과 소비 위축으로 현금 유동성 확보의 중요성이 커진 점을 고려했다.

공영홈쇼핑 관계자는 "빠른 자금 순환을 통해 중소기업의 운영자금 부담을 덜어주는 것 역시 공공 유통기관이 해야 할 일"이라며 "앞으로도 협력사와 상생할 수 있는 다양한 지원책을 지속해서 고민하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
