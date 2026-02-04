삼성바이오로직스, 펜데믹 또 오면 백신 우선 생산…CEPI와 파트너십

전 세계 신속한 백신 공급 기여

삼성바이오로직스가 코로나19 펜데믹(감염병의 전세계적 대유행)과 같은 사태가 또다시 발생할 경우, 개발될 백신을 우선 생산한다.

4일 업계에 따르면 삼성바이오로직스와 감염병혁신연합(CEPI)은 전날 전날 서울 여의도 콘래드 호텔에서 진행된 백신 제조시설 네트워크(VMFN) 파트너십 계약 체결식을 열고 이같이 결정했다. 체결식에는 존림 삼성바이오로직스 대표와 리처드 해쳇 CEPI 대표 등이 참석했다.

삼성바이오로직스는 백신 제조시설 네트워크에 합류함으로써 향후 팬데믹 발병 시 CEPI와 협력해 전 세계에 신속하게 백신을 공급하고 글로벌 보건안보 강화에 기여할 예정이다. 또한 팬데믹 발병 시 삼성바이오로직스가 생산한 백신은 CEPI의 요청에 따라 한국에 우선적으로 공급된다.

CEPI는 공공, 민간, 자선 및 시민 단체 간의 혁신적인 파트너십(연합체)으로 노르웨이에 본부를 두고 있으며 미래 신종 전염병의 창궐을 차단하기 위한 백신 개발을 위해 2017년 다보스포럼에서 출범했다. 한국을 포함한 30개국 이상의 정부기관과 다수의 글로벌 제약·바이오 기업 등을 회원으로 두고 있다.

CEPI는 기존 전염병은 물론 또 다른 팬데믹을 일으킬 수 있는 우려가 있는 '질병(Disease) X'와 같은 신종 바이러스를 예방하기 위해 백신 개발에 투자해오고 있다. 현재 개발 중에 있는 다양한 병원체와 플랫폼을 기반으로 한 백신 후보군을 폭넓게 지원 중이다.

이번 파트너십은 CEPI의 '100일 미션(100 Day Mission)' 목표 달성의 일환으로 체결됐다. 이 미션은 팬데믹 발생 시 100일 이내 백신의 초기 승인과 대규모 제조 준비를 완료하는 것을 목표로 한다. 이번 파트너십에는 최대 2000만 달러(약 288억원) 규모의 초기 예산이 투입될 예정이다.

삼성바이오로직스는 이번 파트너십에 따라 CEPI가 개발지원 중인 백신 생산을 위한 '우선(preferred)' 생산기업으로 지정된다. 향후 팬데믹 발생 시 CEPI 요청에 따라 최대 5000만 회분의 백신 및 10억회분의 완제의약품(DP) 백신으로 전환이 가능한 원료의약품(DS)을 생산하게 된다. 이 외에도 양측은 재조합 단백질 백신의 화학·제조·품질(CMC) 공정 개발 강화와 예비 생산능력 확대를 위해 협력할 계획이다.

향후 팬데믹 발생 시 신속한 대응을 위한 모의 훈련도 진행한다. 협약에 따라 삼성바이오로직스는 야생형(wild-type) H5 인플루엔자 발병 상황을 가정하고, 항원 개발에서 백신 제조 및 공급에 이르는 전 주기 공정 역량의 신속성과 안정성을 검증한다는 구상이다.

삼성바이오로직스는 CEPI 백신 제조시설 네트워크에 합류함으로써 아태지역 백신 생산 허브로 도약하는 발판을 마련한 것으로 평가된다. 향후 전 세계에 신속하게 백신을 공급할 수 있도록 기여하는 등 글로벌 보건 안보 분야에서의 리더십을 더욱 강화할 예정이다.

삼성바이오로직스는 글로벌 바이오의약품 생산 역량을 바탕으로 안정적인 의약품 공급체계를 구축하며 대한민국의 보건 안보 강화를 위해 노력해왔다. 지난 2021년에는 정부 기관과 협력해 국내 최초로 모더나 mRNA(메신저 리보핵산) 백신을 생산 및 출하하며 팬데믹 대응에 기여했다. 특히 모더나와 완제 위탁생산(CMO) 계약 체결 5개월 만에 백신을 공급해 코로나19 조기 극복과 한국의 백신 허브 도약을 뒷받침한 바 있다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 "삼성바이오로직스는 CEPI와 협력을 토대로 향후 팬데믹 발생 시 신속하고 안정적으로 백신을 공급할 수 있는 생태계를 조성하고 한국의 백신 주권 강화를 위해서도 기여할 것"이라며 "앞으로도 기술력과 제조 전문성을 바탕으로 팬데믹 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

리처드 해쳇 CEPI CEO는 "삼성바이오로직스의 바이오의약품 제조 역량과 기술은 글로벌 감염병 대응을 위한 인프라를 강화하는데 중요한 역할을 하게 될 것"이라며 "이번 협력을 통해 대규모의 백신을 신속하게 생산하고 의료 취약 지역에 대한 백신 공급이 한창 빨라질 것으로 기대한다"고 말했다.





