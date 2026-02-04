본문 바로가기
[포토] 김정관 장관, 경제관계장관회의 현안보고

조용준기자

입력2026.02.04 08:42

[포토] 김정관 장관, 경제관계장관회의 현안보고
김정관 산업통상부 장관이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략TF에 참석, 첨단산업 상용화 지원을 위한 KS 인증제도 개편방안 등 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

