용인시, 행안부 자연재해 안전도 평가서 3년 연속 'A등급'

피해 발생시 국고 복구비 2% 추가 지원 혜택



경기도 용인시는 행정안전부가 주관한 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 최고등급인 A등급을 받았다고 4일 밝혔다. 시는 이로써 해당 평가에서 3년 연속 최고 등급을 획득했다.

행안부는 전국 228개 시·군·구를 대상으로 자연재해 위험 요인 분석, 재난 관리, 시설 관리 추진 실적 등을 종합적으로 평가해 자연재해 안전도를 5개 등급(A~E)으로 분류한다.

이번 평가로 시는 자연재해로 인한 피해 발생 시 국고 피해 복구비 2%를 추가로 받을 수 있게 됐다고 설명했다.

시는 위험 징후 인지체계 구축, 풍수해 대응 훈련, 재난 예·경보 시스템 정비 등 재난 관리 지표 전반에서 우수한 평가를 받았다. 자연재해 예방사업 추진, 재해취약시설 관리 등 시설 관리 부문에서도 높은 점수를 얻으며 종합평가에서 최고 등급을 유지했다.

이상일 용인시장은 "시민 안전을 지키는 데 있어 예방보다 좋은 대책은 없는 만큼 앞으로도 자연재난 대비에 최선을 다하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



