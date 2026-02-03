본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

진양곤 HLB 의장, HLB이노베이션 16만주 추가 매수

곽민재기자

입력2026.02.03 15:47

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"책임경영·주주가치 제고 의지 반영"

진양곤 HLB그룹 의장이 HLB이노베이션 주식 장내 매수에 나서며 책임경영 의지를 재확인했다.


HLB이노베이션 로고.

HLB이노베이션 로고.

AD
원본보기 아이콘

HLB이노베이션은 3일 공시를 통해 진양곤 의장이 장내 매수로 HLB이노베이션 주식 16만 주를 취득했다고 밝혔다. 이로써 진 의장의 보유 주식 수는 70만2407주로 늘었다.

진 의장은 지난해 1월 첫 장내 매수를 시작으로 지난해 말까지 총 12차례에 걸쳐 54만2407주를 매수한 바 있다.


HLB이노베이션은 KIR-CAR 플랫폼을 기반으로 한 미국 자회사 '베리스모 테라퓨틱스'의 임상 성과가 가시화되면서 기업가치 상승 기대를 받고 있다. 베리스모의 CAR-T 파이프라인은 기존 치료제의 한계로 지적된 'T세포 탈진' 문제를 개선한 2세대 기술로 주목받는다.


회사는 올해 상반기 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110' 임상 1상 중간 결과를 공개할 예정이다. 혈액암 CAR-T 치료제 'SynKIR-310' 중간 결과도 올해 글로벌 학회를 통해 발표할 계획이다.

HLB이노베이션 관계자는 "올해는 베리스모 테라퓨틱스의 임상 성과가 단계적으로 공개되면서 기업가치가 본격 재평가되는 해가 될 것"이라며 "중장기 성장 전략을 흔들림 없이 실행하겠다"고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기