진양곤 HLB 의장, HLB이노베이션 16만주 추가 매수

"책임경영·주주가치 제고 의지 반영"

진양곤 HLB그룹 의장이 HLB이노베이션 주식 장내 매수에 나서며 책임경영 의지를 재확인했다.

HLB이노베이션은 3일 공시를 통해 진양곤 의장이 장내 매수로 HLB이노베이션 주식 16만 주를 취득했다고 밝혔다. 이로써 진 의장의 보유 주식 수는 70만2407주로 늘었다.

진 의장은 지난해 1월 첫 장내 매수를 시작으로 지난해 말까지 총 12차례에 걸쳐 54만2407주를 매수한 바 있다.

HLB이노베이션은 KIR-CAR 플랫폼을 기반으로 한 미국 자회사 '베리스모 테라퓨틱스'의 임상 성과가 가시화되면서 기업가치 상승 기대를 받고 있다. 베리스모의 CAR-T 파이프라인은 기존 치료제의 한계로 지적된 'T세포 탈진' 문제를 개선한 2세대 기술로 주목받는다.

회사는 올해 상반기 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110' 임상 1상 중간 결과를 공개할 예정이다. 혈액암 CAR-T 치료제 'SynKIR-310' 중간 결과도 올해 글로벌 학회를 통해 발표할 계획이다.

HLB이노베이션 관계자는 "올해는 베리스모 테라퓨틱스의 임상 성과가 단계적으로 공개되면서 기업가치가 본격 재평가되는 해가 될 것"이라며 "중장기 성장 전략을 흔들림 없이 실행하겠다"고 말했다.





