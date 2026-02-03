롯데월드, 장애인·취약계층 온라인 우대 예매 서비스 도입

카카오톡 지갑 인증 서비스 연계

장애인·시니어·유공자 등 온라인 예매 서비스



롯데월드는 장애인 등을 대상으로 온라인 우대 예매 서비스를 도입한다고 3일 밝혔다.

온라인 우대 예매 대상자는 장애인과 만 65세 이상, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층까지 포함한다. 그동안 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대되는 것이다. 이번 서비스는 카카오톡 지갑 인증과 연계해 온라인으로 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있다.

온라인 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 다음 달 31일까지 온라인으로 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 워터파크) 이용권을 최대 50% 할인하고, 최대 1000원 추가 할인까지 제공한다.

앞서 롯데월드는 2022년 아쿠아리움과 서울스카이, 2023년 롯데월드 어드벤처가 서울관광재단이 주관하는 우수 유니버설 관광시설로 각각 선정됐다. 유니버설 관광시설은 장애인 등 고객을 포함해 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 의미한다.

이해열 롯데월드 마케팅부문장은 "앞으로도 모두가 편리하게 즐길 수 있는 관광 환경을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라며 "즐거움의 가치를 사회 전반으로 확산하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



