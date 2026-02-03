본문 바로가기
[특징주]현대건설, 원전 모멘텀 기대감에 주가 7%대 ↑

박승욱기자

2026.02.03

현대건설 주가가 원전 모멘텀 기대감에 7%대 강세를 보이고 있다.

3일 오전 9시 53분 기준 현대건설 주가는 전 거래일 대비 7.19%(7100원) 오른 10만5900원에 거래되고 있다.


이날 교보증권은 현대건설에 대해 투자의견 매수를, 목표주가 13만원을 유지했다. 이상호 교보증권 연구원은 "현대건설 올해 원전 파이프라인에 대한 가시성이 더욱 뚜렷해지는 시기"라며 "미국 홀텍 인터내셔널(Holtec International)과 협력해 추진 중인 펠리세이즈 소형모듈원전(SMR) 프로젝트는 지난달 제한적 작업 승인(LWA) 신청을 완료했으며 연말 승인을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "올해 1분기 중 부지 착공부터 먼저 시작하면서 설계·조달·시공(EPC) 계약 추진이 기대되며 전체 공사 계약 규모는 약 4조9000억원으로 예상된다"며 "이 밖에도 불가리아 코즐로두이 원전 7, 8호기는 하반기 최종투자결정(FID)이 기대되며 이후 EPC 설비공사 9조5000억원 규모 계약 추진할 걸로 보인다"고 덧붙였다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
