삼화페인트, 작년 영업익 반토막 "고환율로 이익 감소"

매출 6170억·영업익 95억원

삼화페인트의 지난해 영업이익이 전년 대비 반토막 났다.

같은 기간 매출액은 1.8% 감소한 6170억원, 당기순이익은 49.7% 줄어든 78억원이다.

건설경기 등 산업 전반적으로 시장이 침체되면서 매출이 소폭 감소했고 고환율 기조가 지속되면서 영업이익 감소폭이 컸다.

삼화페인트 관계자는 "산업 침체 속에도 재도장 등 주요 사업 아이템은 시장 점유율을 유지하고 있고, 국내외 계열사가 잠재력을 보여준 점은 긍정적"이라며 "시장 지배력을 강화하고, 종합화학기업으로 도약하기 위해 다양한 신사업과 신제품을 연구개발하고 있다"고 말했다.





