본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

삼화페인트, 작년 영업익 반토막 "고환율로 이익 감소"

한진주기자

입력2026.02.02 16:55

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매출 6170억·영업익 95억원

삼화페인트의 지난해 영업이익이 전년 대비 반토막 났다.


삼화페인트, 작년 영업익 반토막 "고환율로 이익 감소"
AD
원본보기 아이콘

2일 삼화페인트 는 2025년 연결 기준 연간 영업이익이 95억원으로 전년 대비 49.7% 감소했다고 공시했다.

같은 기간 매출액은 1.8% 감소한 6170억원, 당기순이익은 49.7% 줄어든 78억원이다.


건설경기 등 산업 전반적으로 시장이 침체되면서 매출이 소폭 감소했고 고환율 기조가 지속되면서 영업이익 감소폭이 컸다.


삼화페인트 관계자는 "산업 침체 속에도 재도장 등 주요 사업 아이템은 시장 점유율을 유지하고 있고, 국내외 계열사가 잠재력을 보여준 점은 긍정적"이라며 "시장 지배력을 강화하고, 종합화학기업으로 도약하기 위해 다양한 신사업과 신제품을 연구개발하고 있다"고 말했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기