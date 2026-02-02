본문 바로가기
'183㎝' 기록적 폭설 日 도시…제설작업에 자위대까지 출동

임주형기자

입력2026.02.02 16:39

日 육상자위대, 아오모리현에 재해 파견
제설 작업하던 시민 사망하는 등 사고도

일본 혼슈 최북단 아오모리현에 폭설이 내려 최대 183㎝의 적설량을 기록했다. 관측 사상 네 번째로 가장 높은 수준으로, 제설작업을 하던 한 현지 남성이 숨지는 등 사고가 벌어지기도 했다.


일본 NHK, TBS 등 현지 방송 보도에 따르면 미야시타 소이치로 아오모리현 지사는 1일(현지시간) 육상자위대의 재해 파견을 요청했다. 자위대는 2일 오전부터 현지에서 제설 작업에 돌입할 방침이다.

폭설이 쏟아진 일본 홋카이도. AFP 연합뉴스

폭설이 쏟아진 일본 홋카이도. AFP 연합뉴스

이날 아오모리시는 1일 만에 183㎝의 눈이 쌓였다. 제설 작업을 하던 시민이 숨지는 등 사고도 잇따랐다. 지난달 31일에는 50대 남성이 지붕에서 제설 작업을 하다가 눈덩이에 파묻혀 숨진 채 발견됐다. 사건 전날인 30일에도 80대 남성이 제설 작업 중 사망했다.


현재 아오모리현은 혼자 제설하기 어려운 독거노인 가구를 중심으로 자위대가 나서 지붕 눈 치우기, 대상 가구 정보 수집을 요청하고 있다. 아오모리현은 2일 오후 6시까지 최대 40㎝의 추가 적설이 예고된 상태다.


미야시타 지사는 추가 폭설에 대비해 이날 아오모리 시내 시립 초·중학교와 현립 고등학교를 모두 휴교하기로 했다고 밝혔다. 또 자체 제설이 불가능한 취약계층을 대상으로 제해 구조법을 적용, 각 지방정부가 주택 집우 제설 작업을 실시할 방침이라고 덧붙였다.

한편 일본 북부 지역은 기록적인 폭설에 시달리고 있다. 홋카이도에선 지난달 25일 눈 때문에 철도와 도로가 마비되고, 공항철도 운행까지 중단되는 사태가 벌어지기도 했다. 이로 인해 밤사이 승객 7000여명의 발이 묶여 공항 내에서 밤을 지새워야만 했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
