의료시설에 정원을… 서울시 '5분 정원도시' 속도전

환경·안전 분야 신년 업무보고

서울국제정원박람회 최대규모

생활폐기물 감량 프로젝트 추진

전통시장 AI화재순찰로봇 확대

서울시가 올해 '5분 정원도시 서울' 달성을 위한 '녹색복지' 확대에 집중한다. 의료·복지·보육시설 내 동행가든 65개소를 새롭게 조성하고 정서적 안정과 회복이 필요한 시민들에게 자연을 통해 치유를 제공하는 '서울형 정원처방'도 늘리기로 했다.

오세훈 서울시장은 1월 30일과 2월 2일 ▲환경 ▲정원 ▲재무 ▲평생교육 ▲아리수 ▲소방 ▲민생사법경찰 등 총 7개 실국에 대한 업무보고를 받았다.

지난해 서울 동작구 보라매공원에서 열린 '2025 서울국제정원박람회'의 모습. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

정원도시국은 '5분 정원도시 서울'을 통해 시민 체감을 높여 '녹색복지'를 실현하겠다고 밝혔다. 일상 속 매력가든뿐만 아니라 의료·복지·보육시설 내 동행가든 65개소를 새롭게 조성하고 정서적 안정과 회복이 필요한 시민들에게 자연을 통해 치유를 제공하는 '서울형 정원처방'을 확대 운영한다.

G밸리는 가로수·띠녹지·공개공지를 활용해 2030년까지 가로녹지를 10만㎡까지 끌어올린다. 월드컵공원, 백련근린공원, 중랑캠핑숲에는 경관숲과 테마·체험형 정원도 단계적으로 조성한다.

'서울국제정원박람회'는 올해 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲에서 '서울, 그린 컬처(Seoul, Green Culture)'를 주제로 열린다. K-컬처와 연계한 150개의 다양한 특화정원이 조성되는데 주변 간선도로와 마을 골목 곳곳에도 선형정원을 연결해 박람회 공간을 확장한다.

'기후환경본부'는 현재 추진 중인 광역자원회수시설 건립 국비 예산이 2년 연속 전액 삭감된 가운데, 올해부터 금지된 생활폐기물 직매립에 대응하기 위해 감량 중심의 종합대책을 보고했다.

서울시는 2019년부터 광역자원회수시설 건립을 추진했지만 주민 소송으로 사업이 중단된 상태다. 여기에 2025년, 2026년 2년 연속 마포 광역자원회수시설 건립 관련 국비 예산이 국회에서 전액 삭감, 2026년 2월 12일 항소심에서 시가 승소하더라도 국비가 없어 즉시 사업을 착수할 수 없는 실정이다.

이에 처리시설 확충에 대한 불확실성에 대비하고 시민 불편을 덜어주는 안정적인 폐기물 관리를 위해 발생 단계에서부터 생활폐기물을 줄이는 시민 참여형 감량 정책을 시작한다. 대표적으로 시민 1인당 연간 '종량제봉투 1개 분량'을 줄이는 것을 목표로 '생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트'를 9일부터 진행한다.

'서울아리수본부'는 세계적 수준의 수질관리와 일상 속 시민 안전을 지키기 위해 세계보건기구(WHO)가 권장하는 166개의 2배가 넘는 362개 항목에 대한 수질검사를 실시한다. 또한 1인 가구·맞벌이 등 라이프스타일을 고려한 야간·휴일 무료 수질검사와 비대면 수질 검사도 신설했다.

'소방재난본부'는 인공지능(AI)과 첨단 로봇 기술을 재난 대응 전반에 도입, 시민들의 안전 체감도를 획기적으로 높이는 '서울형 재난대응체계'를 본격 구축한다. 특히 지난해 국내 최초로 도입해 전통시장 2곳(마포·남대문)에서 시범 운영했던 'AI 화재순찰로봇'을 4개 전통시장으로 확대 운영한다.

'민생사법경찰국'은 고환율·고물가 상황 속 취약계층에게 돌이킬 수 없는 피해를 줄 수 있는 부동산, 불법사금융 분야에 대한 빈틈없는 범죄수사 및 예방 활동을 추진하겠다고 밝혔다. 부동산 시세를 교란하는 집값 담합행위와 프랜차이즈 가맹점 등을 악용한 신종 불법 대부 영업행위를 엄정 수사해 건전한 거래 질서를 확립한다. 또 청소년을 노리는 범죄가 온라인까지 확산함에 따라 온라인 청소년 마약 신고 채널을 운영하고 불법 약물 및 유해업소 등을 집중 수사한다.

이밖에 '재무국'은 서울시 계약정보를 제공하는 '서울계약마당'을 개선해 중소기업 공공 계약 정보 접근성을 높이고, 공공계약 참여 과정에서 체감할 수 있는 어려움을 실질적으로 완화한다. 계약유형, 규모, 추진 시기, 방식 등 주요 정보를 종합적으로 분석한 맞춤형 계약통계를 제공하고 계약 절차마다 설명자료를 게시해 공공계약에 대한 이해도를 높이는 방식이다.

오 시장은 "서울시가 그동안 최선을 다해 추진해 온 정책 성과를 기반으로 시민의 일상이 안전하게 보장받는 도시를 만드는 것이 올해의 숙제 중 하나"라며 "환경, 안전, 교육 등 기본이 바로 서야 시민의 삶도 안정될 수 있다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>