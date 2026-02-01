성동구, 281억 투입 '주거복지 포용도시' 만든다

통합형 주거정책 통해 주거 사각지대 해소

위험거처 등급제·낙상방지 등 51개 사업

서울 성동구(구청장 정원오)가 모든 구민의 주거권 보장을 목표로 '2026년 주거종합계획'을 수립해 추진한다고 밝혔다.

이번 계획은 ▲주거안전 ▲주거안심 ▲주거복지생태계를 3대 목표로 설정했다. 9개 전략, 51개 세부 사업을 확정하고, 총 281억 원 규모의 예산을 투입해 주거복지 안전망을 구축한다.

정원오 성동구청장이 지난해 10월 열린 '2025 성동구 주거정책 포럼'에서 개회사를 하고 있다. 성동구 제공.

저출산·고령화, 1인가구 증가, 수도권 주거비 상승 등 급변하는 주거환경과 기후변화에 따른 재난 위험에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 안전·복지·문화를 아우르는 통합형 주거정책으로 주거 사각지대를 해소한다는 방침이다.

구는 2025년 전국 최초로 개발한 '위험거처 기준'을 바탕으로 노후주택, 반지하, 옥탑방 등 주거 취약 거처 실태조사를 통해 A부터 D까지 등급을 부여하고, 등급별 맞춤형 집수리를 지속 추진한다.

주거 취약계층의 안전과 건강을 위한 생활 밀착형 사업도 강화한다. 거동이 불편한 어르신이 집 안에서 안전하게 생활할 수 있도록 '낙상방지 홈케어 사업'을 중점 추진해 미끄럼 방지 시설 및 안전 손잡이를 설치한다. 안심집수리·희망의 집수리 사업과 연계해 주거 편의성을 높이고, 지하주택 침수방지시설 설치, 풍수해·지진보험 가입 지원 등 재난 예방 관리체계도 강화한다.

기후위기 취약계층을 위한 에너지 복지 지원도 확대된다. 옥탑방과 반지하 가구를 대상으로 냉난방 케어 및 쿨루프 사업을 지속 추진한다. '친환경 보일러 설치 지원사업'을 지난해보다 확대 시행하고, 에너지바우처 지원을 병행해 취약계층의 에너지 비용 부담을 완화할 계획이다.

주거급여, 청년월세 지원을 지속하는 한편, 노숙인과 자립준비청년 등을 대상으로 긴급주거지원과 주거상향을 연계한 '희망의 주거사다리' 사업을 통해 실질적인 자립 기반을 마련한다. 마장행복마을, 성동 청년 상생학사 등 수요자 맞춤형 주택 지원도 운영한다.

정원오 성동구청장은 "주거는 삶의 출발점이자 주민 모두가 누려야 할 기본권"이라며 "위험거처의 물리적 개선부터 주거상향 지원, 그리고 건강한 주거문화 형성까지 전 과정을 아우르는 이번 종합계획을 통해, 누구도 소외되지 않는 '주거복지 포용도시 성동'을 완성해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자



