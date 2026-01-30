[포토] 표정 굳은 해럴드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표

해럴드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 30일 서울경찰청으로 출석하고 있다.







