태백시, 2~3월 ‘탄탄페이’ 20% 캐시백…월 최대 15만원 혜택

이종구기자

입력2026.01.30 12:00

태백시, 탄탄페이 구매 한도·인센티브 대폭 확대

강원도 태백시(시장 이상호)는 2월(설 명절)과 3월(신학기·봄맞이)을 맞아 '탄탄페이'의 구매 한도와 인센티브를 기존 월 50만원·10%에서 월 75만원·20%로 대폭 상향 운영한다고 밝혔다. 이에 따라 한 달 최대 15만원의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

태백시청 전경. 태백시 제공

이번 인센티브 확대는 설 명절과 겨울철 대표 축제인 '제33회 태백산 눈축제' 기간에 맞춰 태백을 찾는 관광객과 시민들의 체감 물가 부담을 낮추고, 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 혜택은 태백 시민은 물론, 태백을 방문하는 대한민국 국민 누구나 탄탄페이를 통해 20% 캐시백 혜택을 받을 수 있다.


태백 방문 관광객은 스마트폰 앱 '그리고(지역화폐)'를 통해 카드 발급이 가능하며, 경제과(동 행정복지센터)와 관광안내소에서도 즉시 카드 발급을 받을 수 있다.

시는 이번 인센티브 상향이 장기화된 경기 침체로 위축된 소비 심리를 회복하고, 관광객들에게 실질적인 여행경비 절감 효과를 제공함으로써 축제장 인근 상권과 전통시장 등 지역 내 소비 촉진으로 이어질 것으로 기대하고 있다.


태백시 관계자는 "인센티브를 대폭 상향한 만큼 시민들이 풍요로운 설 명절을 보내고, 지역경제에도 실질적인 활력이 더해지길 바란다"며 "대한민국 국민 누구나 태백에서 20% 더 알뜰하고 풍성한 겨울 여행을 즐기시길 바란다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
