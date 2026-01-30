강원교육청, 우수 학생선수 38명 대상 ‘유럽 3개국 해외연수’ 실시

강원도교육청, 미래 국가대표 성장 글로벌 스포츠 연수 개최

체코·독일·오스트리아 방문…"선진 스포츠 견학 기회 제공”

강원특별자치도교육청은 오는 2월 1일부터 9일까지 7박 9일간, 우수학생선수 38명을 대상으로 체코, 독일, 오스트리아 현지에서 '2026 하계종목 우수학생선수 해외연수'를 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 연수는 지난해 개최된 제54회 전국소년체육대회와 제105회 전국체육대회에서 우수한 성적을 거둔 학생선수들에세 세계적인 스포츠 현장 체험 기회를 제공하여, 글로벌 시야를 넓히고 미래의 국가대표로 성장할 수 있는 강력한 동기를 부여하기 위해 마련됐다.

연수단은 먼저 체코 프라하의 자벨리체 복합 스포츠단지를 공식 방문한다. 이곳에서 학생들은 유럽의 선진화된 다목적 스포츠 인프라를 직접 확인하고, 현지 선수들의 훈련 환경을 견학하며 체계적인 자기 관리와 훈련 방식에 대한 영감을 얻을 예정이다.

독일 뮌헨에서는 세계 최고의 명문 구단인 FC바이에른 뮌헨 박물관을 찾아 클럽의 역사와 전통을 체험한다. 이어 알리안츠 아레나에서 열리는 FC 바이에른 뮌헨과 호펜하임의 분데스리가 경기를 직접 관람하며, 세계 최정상급 선수들의 기술과 열기를 현장에서 생생하게 체감하는 시간을 갖는다.

이번 연수는 학생선수들의 단순한 스포츠 견학을 넘어 인문학적 교양을 기르는 프로그램도 진행된다. 방문국의 대표적인 문화유적과 자연유산을 탐방하며 유럽의 역사와 문화를 직접 경험한다. 이를 통해 운동 기술뿐만 아니라 넓은 세계관과 풍부한 정서를 갖춘 '체·지·덕 겸비 인재'로 거듭날 계획이다.

이인범 문화체육특수교육과장은 "우리 학생선수들이 우물 안을 벗어나 세계적인 무대를 직접 보고 느끼는 것은 향후 선수 생활에 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산이 될 것"이라며 "앞으로도 학생선수들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 다양한 국제 교류와 지원 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



