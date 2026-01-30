본문 바로가기
[포토] 송언석 "주택공급대책, 실효성 한계‥피해는 서민의 몫"

김현민기자

입력2026.01.30 10:00

[포토] 송언석 "주택공급대책, 실효성 한계‥피해는 서민의 몫"
송언석 국민의힘 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

