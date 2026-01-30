KCC글라스 홈씨씨, 북미 바닥재 전시회 'TISE 2026'에서 신제품 공개

LVT 등 60여종 신제품 공개

친환경 생산 기술 '4Re' 선보여

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 북미 최대 규모의 바닥재 전시회 'TISE 2026'에 참가해 최신 디자인과 친환경 기술력을 선보였다고 30일 밝혔다.

미국 라스베이거스에서 열린 'TISE 2026' 전시회에 마련된 홈씨씨 부스 현장 사진. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

지난 27~29일 미국 라스베이거스에서 열린 TISE는 매년 700여 개 기업과 6만여 명의 업계 관계자가 참여해 글로벌 바닥재 시장의 트렌드를 공유하고 최신 기술을 확인하는 세계적인 규모의 전시회다.

홈씨씨는 이번 전시회에서 '자연의 재해석'을 테마로 디지털 프린팅 기술을 접목한 LVT(럭셔리비닐타일) 제품을 비롯해 60여 종의 신제품과 친환경 생산 기술인 '4Re' 등을 선보였다.

디지털 프린팅 기술은 CMYK(4원색) 잉크젯을 활용한 새로운 인쇄 방식이다. 기존 그라비아 프린팅(Gravure Printing) 방식 대비 해상도가 3배 이상 높고 반복 무늬의 범위도 2배 이상 확대 가능해 우드, 스톤 등 천연 소재의 무늬를 보다 정밀하고 사실감 있게 표현할 수 있다.

다품종 소량 생산과 세밀한 맞춤형 색상 구현이 가능해 생산 유연성을 갖췄다. KCC글라스가 자체 개발한 친환경 UV(자외선) 잉크를 사용하고 생산 공정 간소화로 자원의 소비를 줄여 생산 효율성과 친환경적인 측면에서도 우수하다.

KCC글라스 관계자들이 'TISE 2026' 전시회에 마련된 홈씨씨 부스에서 방문객들과 상담하고 있다. KCC글라스 원본보기 아이콘

현장에서 공개된 디지털 프린팅 적용 대표 LVT 제품은 △천연 대리석의 우아한 결을 살린 '테라 베인(Terra Vein)' △다양한 색감의 스톤과 마블 조각을 조화롭게 배치한 '클레이믹스(Clay Mix)' △카펫 직물의 촉감을 사실적으로 구현한 '인터레이스(Interlace)' △다채로운 조각 타일 무늬를 활용한 '모자이크(Mozaic)' 등이다.

전시회를 통해 공개된 LVT 제품은 미국 농무부(USDA) 인증 원료를 함유한 친환경 코팅층 적용이 가능하고 미국 실내 공기질 인증인 '플로어스코어(FloorScore)'를 획득해 제품 안전성에서도 호평받았다.

KCC글라스의 친환경 바닥재 생산 기술인 '4Re'도 소개됐다. 4Re는 △재활용(Recycle) △재사용(Reuse) △대체(Replacement) △저감(Reduce)을 뜻하는 네 가지 핵심 키워드의 앞 글자를 딴 개념이다.

'재활용'은 사용된 페트(PET)병이나 상품성이 낮은 벽지 등을 재가공해 원료로 활용하는 기술. '재사용'은 바닥재 생산 과정에서 발생한 가소제를 포집해 다시 배합 원료로 활용하는 공정을 뜻한다. '대체'는 기존 화학 도료 대신 식물 유래 바이오매스를 원료로 한 UV 도료를 적용하는 방식이며 '저감'은 화석 연료 사용과 이산화탄소(CO₂) 배출량을 줄이기 위한 신규 배합 기술을 의미한다.

이 밖에도 홈씨씨는 상담부터 생산까지 전 과정에서 고객 맞춤형 대응이 가능한 '원스톱 솔루션'도 공개했다.

KCC글라스 관계자는 "이번 TISE 2026을 통해 홈씨씨의 디자인과 친환경 기술력이 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 지녔음을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 감성적인 디자인과 최신 기술을 융합한 혁신적인 제품으로 K-인테리어의 세계화를 위해 적극 노력해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>