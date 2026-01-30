동국씨엠, AI 기반으로 강판 표면 결함 잡는다

3년여간 연구 개발 끝에 기술 확보

프리미엄 컬러강판에 적용 가능해

"AI기반 지능형 공장 실현 지속"

동국제강그룹 냉연도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 30일 업계 최초로 인공지능(AI)을 기반으로 한 강판 표면 결함 검출 기술(DK SDD) 개발에 성공했다고 밝혔다.

동국씨엠은 결함 판정 방식을 AI로 전환하기 위해 3년여간 연구 개발을 진행한 끝에 원천 기술을 확보하고 특허 출원을 준비하고 있다. 과거 컬러 강판 표면의 결함 검출은 숙련 인력의 육안 검사에 의존하는 영역이었다. 20t 코일 1개 길이는 약 5000m로 연간 수백만t 생산량을 담당 검사자가 눈으로 직접 확인해왔다.

동국씨엠 부산공장 컬러강판 생산라인에 표면 결함 검출 기술 'DK SDD'가 적용돼 작동하고 있다. 동국씨엠 AD 원본보기 아이콘

DK SDD는 불균등한 표면 및 2만여종 이상의 색상이 혼재된 프리미엄 컬러강판에 적용 가능하다는 점에서 기존 기술과는 차별화된다. 다양한 디자인 패턴을 적용한 프린트 컬러 강판은 표면 자체가 결함으로 오인될 가능성이 높아 안정적인 결함 검출이 어려웠는데, 자체 개발 기술을 통해 안정적으로 결함을 검출할 수 있게 됐다.

이번 기술은 규칙 기반 기법과 딥 러닝을 융합한 하이브리드 모델이다. 라인에 설치된 고해상 카메라가 생산 중인 컬러강판을 연속 촬영해 이미지를 실시간 단위로 검사한다. 분당 130m 고속 생산에도 결함을 잡아낼 수 있다.

동국씨엠은 DK SDD를 부산공장 고속 건재용 컬러강판을 생산하는 생산라인(2CCL)에 적용해 상용화했으며 프리미엄 가전용 컬러강판 생산라인에 적용해 성능 검증 테스트를 진행 중이다. 올 하반기 상용화를 본격 추진할 계획이다.

최우찬 동국씨엠 기술연구소장은 "컬러강판 제품 경쟁력 제고에 그치지 않고, 공정 자동화 및 기술 고도화를 통해 지속 가능한 제조 환경을 구축하고, AI기반 지능형 공장 실현을 지속 추진할 것"이라고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



