KB손보 '전통시장 날씨피해 보험', 금감원 상생·협력 우수사례 선정

전통시장 상인 날씨 피해 보장 보험

기후위기 대응 및 소상공인 보호 가치 담아

KB손해보험이 금융감독원의 2025년 상생·협력 금융신상품 우수사례로 'KB 전통시장 날씨피해 보상보험'이 선정됐다고 30일 밝혔다.

지난 29일 서울 여의도 금융감독원에서 열린 '2025년 상생·협력 금융신상품 우수사례' 시상식에서 구본욱 KB손해보험 사장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장이 기념촬영을 하고 있다. KB손해보험 AD 원본보기 아이콘

금융감독원은 사회 취약계층을 배려하거나 민생 안정에 실질적으로 기여하는 금융상품을 매년 선정해 '금융신상품 우수사례'를 발표한다. 올해 시상식은 전날 서울 여의도 금융감독원에서 진행됐다.

이번에 우수사례로 선정된 'KB 전통시장 날씨피해 보상보험'은 기후위기로 인한 날씨 변동에 취약한 전통시장 점포를 대상으로 한 지수형 날씨보험이다. 이 상품은 강수량·최고기온·최저기온 등 기상지수가 일정 기준을 초과하거나 미달할 경우, 객관적인 기상 데이터만으로 보험금이 지급되는 구조로 설계됐다. 이에 따라 피해 입증이 어려운 소상공인이 별도의 손해 증빙이나 보험사의 피해 확인 절차 없이 신속한 보상을 받을 수 있어 보험금 산정 관련 민원 감소에도 기여할 것으로 기대된다는 점이 높은 평가를 받았다.

'KB 전통시장 날씨피해 보상보험'은 보험업계 최초로 전통시장을 대상으로 날씨로 인한 휴업 손실을 보장하는 상품을 개발한 독창성과 소비자 편익 향상에 기여한 혁신성을 인정받아 지난해 11월 업계 최장기간인 1년6개월의 배타적사용권을 획득했다. 이는 손해보험협회가 신상품 개발이익 보호에 관한 협정을 개정하면서 최대 보호기간을 기존 1년에서 1년6개월로 확대한 후 첫 사례다.

지난해 3월 금융위원회 보험개혁회의가 발표한 미래대비과제에는 기후위기 대응을 위한 지수형 날씨보험 활성화가 주요 추진 과제 중 하나로 선정됐다. 인구·기술·기후 3대 변화에 따른 새로운 성장동력으로 제시된 바 있다.

'KB 전통시장 날씨피해 보상보험'은 전통시장 상인회 또는 지자체가 보험계약자가 돼 전체 점포의 일정 비율이 함께 가입하는 단체보험 상품으로 운영된다. KB손해보험은 전국의 지자체 및 전통시장 상인회와 협력해 이 상품을 지역 맞춤형 보장모델로 발전시켜 전통시장 상인의 영업 안전망을 한층 강화할 방침이다.

KB손해보험 관계자는 "이번 금융감독원의 우수사례 선정은 피해 입증이 어려웠던 전통시장 상인들의 부담을 덜고, 기후 위기에 대응해 안정적인 영업을 이어갈 수 있도록 실질적인 도움을 제공하고자 한 노력이 인정받은 것"이라며 "앞으로도 KB손해보험은 금융소비자 보호와 사회적 약자를 위한 상생 금융상품 개발에 최선을 다하겠다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>