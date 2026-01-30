거창군, 군민 안전 확보 위해 설 연휴 재난 대응 총력

설 연휴 24시간 재난 안전상황실

운영, 군민 안전 확보 총력

경남 거창군은 설 연휴를 앞두고 각종 재난과 안전사고에 대비해 안전관리 대책 회의를 열고 연휴 기간 24시간 재난 안전상황실을 운영해 군민 안전 확보에 총력을 기울일 예정이다.

이번 대책 회의는 설 연휴 기간 중 교통량 증가, 화재 위험, 대설·한파 등 각종 안전사고 발생 가능성에 선제적으로 대응하기 위한 것으로 군은 재난 안전상황실을 중심으로 비상 대응 체계를 유지한다.

거창군청 전경 사진. AD 원본보기 아이콘

재난 안전상황실은 연휴 동안 ▲재난사고 상황 접수와 신속 보고 ▲기상 상황 및 재난 징후 모니터링 ▲소방 경찰의료기관 등 유관기관과의 긴밀한 협조 ▲재난 발생 시 초동 대응 및 상황 관리 역할을 수행하게 된다.

아울러 군은 ▲화재 취약 시설 점검 ▲다중이용시설 안전관리 ▲도로교통 안전관리 ▲한파 및 취약계층 보호 등 분야별 설 연휴 안전 대책도 함께 추진한다.

군 관계자는 "설 연휴 동안 군민 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 24시간 비상 대응 체계를 유지하겠다"며 "군민들께서도 화재 예방과 안전 수칙 준수에 적극적으로 협조해 주시길 바란다"고 말했다.

한편, 거창군은 명절을 맞이해 산불방지 특별대책본부 운영, 감염병 및 가축 전염병 예방을 위한 대응체계 운영 등 겨울철 재난·안전관리 종합대책을 추진해 나갈 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>