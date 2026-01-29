본문 바로가기
사회
노원구 "태릉골프장 주택공급, 지속가능한 지역개발 병행돼야"

김민진기자

입력2026.01.29 16:41

시계아이콘00분 46초 소요
5가지 요구안 제시, 조건부 동의

서울 노원구(구청장 오승록)가 정부의 태릉골프장 주택공급 계획에 대해 “합리적이고 지속가능한 지역 개발이 병행돼야 한다”는 입장을 밝혔다.

노원구청 전경. 노원구 제공.

노원구청 전경. 노원구 제공.

노원구는 29일 노원구 내 태릉골프장이 포함된 수도권 주택공급계획 발표와 관련해 "수도권 유휴부지를 발굴해 주택을 공급하고자 하는 정부의 의지에 공감한다"면서도 "2020년 당시와 마찬가지로, 단순한 주택공급에 그쳐서는 안 되며, 합리적이고 지속가능한 지역 개발이 반드시 병행돼야 한다"고 전했다.


구는 태릉골프장이 개발제한구역이자 유네스코 세계문화유산인 태강릉과 인접해 있다는 지리적 특징을 고려할 것, 오랜 기간 서울의 베드타운으로서 부족한 도시 인프라를 확충하고 장기적인 성장 동력을 확보해야 한다는 지역의 과제를 반영할 것, 노후돼 가는 과밀주택과 교통난으로 주거의 질이 하루가 다르게 악화되고 있는 주민들의 고통을 해소할 것 등을 요구했다.

구는 구체적으로 △유네스코 평가에 따른 태강릉 보호의 원칙하에, 고품격·저밀도 주거단지로 조성 △개발 계획에 주택 외에 자연친화적인 생태공원 조성과 문화복합시설 건립(도서관, 공연장, 갤러리 등) 포함 △획기적인 교통정책 수립(지하철 6호선 연장, 백사터널 건설, 화랑로 및 태릉~구리IC 확장 등) △임대아파트는 법정 최소 비율(35%)로 하되, 신혼부부 및 청년에게 우선공급하고, 전체 분양물량 중 일부는 노원구민에게 우선 배정 △개발제한구역 해제에 따라 의무적으로 시행되는 훼손지 복구사업(해제 면적의 10~20%)은 노원구민에게 실질적으로 필요한 사업으로 추진 등 5가지 요구사항을 제시했다.


노원구는 "이러한 요구사항을 반영한 종합적인 개발 대책이 마련돼야 구민의 동의와 지지 속에 사업 재추진에 속도를 낼 수 있을 것"이라며 "모든 역량을 동원해 노원구민의 이익을 최우선으로 하여 태릉골프장 개발에 대한 협의를 진행하도록 하겠다"고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
