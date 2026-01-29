[포토] 한동훈 "국민·당원이 보수의 주인…저는 반드시 다시 돌아올 것"

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 29일 국회 소통관에서 제명 결정 관련 기자회견을 마친 뒤 나서고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>