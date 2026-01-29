아시안게임 금메달 따면 '2000만원'

대한골프협회 아시안게임 포상금 책정

정기총회 개최 올해 총예산 80억원 확정

대한골프협회가 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달리스트에게 포상금 2000만원을 지급한다.

대한골프협회는 29일 서울 중구 더플라자호텔에서 정기총회를 열고 아시안게임 포상금 등 총 80억원에 대한 올해 예산을 확정했다. 올해 아시안게임 포상금은 금메달 2000만원, 은메달 1000만원, 동메달 500만원으로 결정됐다.

강형모 대한골프협회장이 2026 정기총회에 참석했다. 대한골프협회 제공 AD 원본보기 아이콘

강형모 대한골프협회 회장은 "올해 아시안게임 골프 부문 전 종목 금메달 획득 목표를 달성하도록 철저한 준비와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다. 아이치·나고야 아시안게임 골프 경기는 대회 후반부인 9월 30일에 시작해 10월 3일에 메달 주인공이 정해진다.

한편 대한골프협회는 신규 회원사 골프장 5곳(아덴힐 리조트앤골프클럽, 엘리시안강촌, 엘리시안제주, 로제비앙, 전주샹그릴라) 가입 승인과 정관 개정 등을 심의해 원안 의결했다. 정기총회 이후 이어진 대한골프협회 시상식에서는 지난해 각 분야에서 공적이 있는 개인과 단체에 대한 시상을 진행했다.

<2026년 대한골프협회 시상식 수상자 명단:가나다 순>

표창: 김영근(울산광역시골프협회 회장), 김주희(한국대학골프연맹 경기위원장), 신창섭(전북특별자치도골프협회 전무이사), 이장건(서울특별시골프협회 전무이사), 최경이(대한골프협회 경기위원)

감사상: 군산, 김천포도, 롯데스카이힐 제주CC, 세종에머슨, 양주, 잭니클라우스, 클럽 나인브릿지, 킹즈락

공로상: 경상남도골프협회, 부산광역시골프협회, 한국미드아마추어골프연맹





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>